優必選折讓8.5%配售逾1015萬股　籌9.14億元作業務發展及債務優化

優必選（9880）發布公告，2025年2月20日(聯交所交易時段前)，公司與配售代理(即國泰君安國際、中信證券及TradeGo Markets)訂立配售協議，據此，公司已同意委任配售代理，而配售代理已同意按盡力基準，個別(但非共同或共同及個別)作為公司的代理，促使認購方按配售協議所載條款及在其條件的規限下，按配售價每股H股90元認購合共1015.51萬股新H股。配股價較周三（19日）收市價折讓8.5%。



配售股份佔於本公告日期公司已發行股本的約2.35%以及經配發及發行配售股份擴大後公司已發行股本的約2.30%(假設除配發及發行配售股份外，公司已發行股本自本公告日期起至配售事項完成之日並無變動)。配售股份將根據一般授權配發及發行。公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

經扣除相關費用及開支，公司將自配售事項收取的所得款項總額及所得款項淨額估計分別約為9.1396億港元及8.7632億港元。公司擬將配售所得款項淨額用於集團的業務運營和發展(其中包括營運資金、一般公司用途、境內外投資以及項目建設裝修)以及償還集團公司在相關金融機構授信業務項下的到期金額(包括本金及其應計利息)。所得款項將由公司及其附屬公司使用。