大摩升恒生指數年底目標至24000點　國指目標上調至8600點

《彭博》引述摩根士丹利最新報告指出，該行將MSCI中國指數評級從低配上調至平配，將該指數截至2025年底的目標點位上調至77，較之前的預測提高了22%。



報道指出，Jonathan Garner、Laura Wang和Daniel Blake等策略師在周三的一份報告中把恒生指數截至2025年12月的目標點位從19400點上調至24000點，恒生中國企業指數目標點位從6970點上調至8600點。

港股恒生指數（梁鵬威攝）

維持予滬深300指數目標4200點

該行對滬深300指數的預測維持在4200點不變，惟把MSCI新興市場指數目標點位上調9%至1200點，主要反映出MSCI中國指數目標點位的上調。

大摩策略師補充說地緣政治和國內事態發展正在壓低中國股票的風險溢價，又表示摩根士丹利預測面臨的主要風險是中美緊張局勢升級，導致海外投資者分配給中國股票的風險溢價迅速上升。

摩根士丹利正在關注定於4月1日發布的美國優先貿易政策評估，以及正在進行的有關出口管制的辯論，還認為中國面臨的通縮挑戰仍然對在岸股市構成阻力。

摩根士丹利把MSCI中國指數目標動態本益比從10倍上調至11.6倍，這既考慮到凈資產收益率驅動因素，也因為該行認為投資者現在為中國分配的股本成本較低。