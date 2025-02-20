國泰航空1月載客量按年增37%　香港快運載客數目66.7萬人次創新高

國泰集團（293）公布，國泰航空1月接載235.2萬人次，按年增37%，乘客運載率86.4，增3.6百分點。同時亦首次公布香港快運的營運數據，當月接載66.7萬人次創紀錄，增加46.1%，乘客運載率84.6%，增0.1百分點。



國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰集團在在農曆新年出行高峰期間，1月25日當天共載客逾11萬人次，再創疫後單日載客量的新高紀錄。國泰將繼續致力為顧客及香港擴展客運網絡，朝著年內連繫至全球100個航點的目標進發。國泰指，至今集團已公布的2025年新航點共有8個，並會陸續增加新目的地。

劉凱詩表示，臨近月底的農曆新年假期間，香港及內地旅客外遊需求急升，當中以短途目的地最受歡迎，預計接下來直至3月底前，休閒旅遊的需求會轉趨淡靜。

（香港快運提供）

載貨量按年增13.7%

至於國泰貨運1月載貨量13萬公噸，按年升13.7%，貨運運力增長14.7%。劉凱詩指，新年假後貨運活動起步較慢，但隨著農曆新年臨近，踏入傳統的旺季需求迅速回升，來自西南太平洋的鮮貨及當季農產品運送需求保持強勁，而東南亞、南亞、中東及非洲採用「國泰—貴重物品運送」方案的高價值貨物亦有增加。不過她相信，貨物運送需求在農曆新年後會稍為放慢。