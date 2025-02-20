阿里巴巴今放榜　績前市值累飆逾8500億　分析師關注重點一文看清

DeepSeek引發的漲勢，令阿里巴巴﹙9988﹚市值增加了逾1,100億美元﹙約8,580億﹚。該公司本港時間今日﹙20日﹚傍晚公布第四季及全年業績，惹關

彭博報道指出，阿里巴巴在港上市股票已從1月的低點飆升近60%，因新人工智能模型、聯合創始人馬雲出席民營企業座談會，以及該公司與蘋果的合作令市場感到振奮，儘管該公司同時面臨著激烈的競爭以及中國經濟困境的影響。

期權交易員預計股市對業績的反應會比往常更劇烈。該股已升破分析師目標價，技術面上處於過熱水平，本益比達到兩年來最高。

分析師指出，「必須重新關注基本面」，才能推動阿里巴巴進一步上漲。﹙資料圖片﹚

「必須重新關注基本面」

報道引述滙豐分析師Charlene Liu在報告中稱，「必須重新關注基本面」才能推動該股進一步上漲，這包括電商市場占有率企穩，以及「人工智能變現、加快雲收入成長和利潤率改善的明確策略」。

DeepSeek熱潮令人期待人工智能的加速普及將推動對阿里雲服務的需求。該股遠期本益比超過13倍，而上個月還不到9倍。

Edmond de Rothschild Asset Management的基金經理Xiadong Bao向彭博表示，「如果阿里巴巴的人工智能主題繼續發展，」其估值可能會回到15倍的五年均值。不過他表示，漲勢面臨挑戰，包括接下來政府會議宣布的刺激措施力度以及美國關稅的啟動。

雲業務將受到特別關注

考慮到市場本周對百度業績的消極反應，這個財報季想要驚艷投資者似乎並不容易。儘管人工智能雲業務勢頭強勁，但百度股價仍下跌，原因是投資者關注其核心搜索業務的疲軟表現。

分析師預計在截至12月的三個月中銷售成長6.5%。市場一致預期調整後淨利潤率為16.6%，高於截至9月季度的13.2%。

雲業務將受到特別關注，分析師預計最近一個季度該業務的收入成長9.7%，高於前一季度的7%。

Deepseek。（Reuters）

在業績電話會上，投資者還將尋找跡象來判斷阿里巴巴能否在新興的人工智能領域抵禦來自競爭對手的挑戰。DeepSeek凸顯出可以降低這項技術的成本，但它也使得新的競爭對手更容易進入市場。

「雖然阿里巴巴是中國藍籌股中一個關鍵的人工智能企業，但它仍然面臨來自百度、騰訊和華為的激烈競爭，」Straits Investment Management執行長Manish Bhargava表示，「阿里雲是人工智能基礎設施領域的有力競爭者，但其成功取決於執行力、監管動態和市場普及度。」