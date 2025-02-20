日圓強勢兌美元挑戰150關　兌港元揚近1%　最新報5.1837

日本央行行長植田和男周四表示，他與日本首相石破茂進行了定期會面，就經濟和金融市場交換意見。「我可能會參加下周的G7和G20（金融領導人）會議。在此之前，我利用這個機會非正式地交換了意見」。



植田和男在會後告訴記者。他表示兩人沒有討論近期長期利率的變動。這是兩人自去年10月以來的首次會晤。

另一方面，據《路透》調查，經濟學家預測日本央行將於3月19日維持關鍵利率在0.5%不變。多數經濟學家認為，央行於今年只會再加息一次，最有可能在第三季度將利率上調至0.75%。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

市場人士料日央行7月加息機會率達83%

從隔夜指數掉期顯示，日本央行7月加息的機會率為83%，高於2月初時約70%。

由於市場人士憧憬日本央行於年內再次加息，帶動日圓兌1美元挑戰150大關，截至下午2時54分，報150.02。每百日圓兌港元報5.1837，升0.97%。

另一方面，3日本央行委員高田創周三表示，日本央行必須繼續加息，目前日本債息走勢與市場對經濟的看法一致，而日本近日公布的經濟數據亦支持日本央行繼續加息。

野村認為，高田創並沒有對債息上升感到憂慮，這一點很重要，其言論為日本債息及日圓進一步上漲提供空間。