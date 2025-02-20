東亞︰香港商業房地產不良貸款率增至6%　對新世界風險敞口有限

東亞（0023）風險總監陳淑佩表示，香港商業房地產去年規模約為610億元，佔整體貸款比重比率已按年由13.7%下降至11.5%，當中6%屬於不良貸款，較2023年約3%有所上升。她認為今年市場仍具挑戰，不排除有個別企業出現資金問題，而需要備降級。不過，香港房地產貸款中大部分為有抵押貸款，貸款價值比率達逾50%。



陳淑佩(圖右一)指出東亞的香港商業房地產不良貸款率升至6%。（夏家朗攝）

大部分屬於有抵押貸款

至於近期本港大型發展商新世界（0017）債務問題備受關注，陳淑佩承認，新世界也是該行客戶，但相關風險敞口不是太大，對該行並沒有帶來特別影響。

至於展望方面，東亞聯席行政總裁李民橋表示，對香港商業房地產持觀望態度，希望繼續減低風險，而住宅市場則相信已穩定下來，雖然有負資產，但仍有良好還款能力。

李民橋表示，東亞會繼續向實力的企業提供抵押貸款。（夏家朗攝）

續向有實力地產商提供抵押貸款

他指出，房地產行業對於香港經濟非常重要，不會將焦點放於該行業貸款比重會否下降，因為行業內有不同實力的質素，會希望減低風險較大的部分，而有實力的企業仍會繼續做抵押貸款。

同時，也會繼續支持中小企，客戶如遇到還款困難或者抵押品價格大幅下跌等情況，會持審慎態度，與客戶有所商討，希望美國減息能對企業帶來支持，渡過難關。

李民斌指出，東亞對內房貸款佔內地業務貸款比重，則已由之前的30%大幅減低至16%。（資料圖片）

互聯網及信用卡消費業務推高內地不良貸款率

而事實上，東亞銀行去年不良貸款率按年微升至2.72%，主要由於內地業務的不良貸款率上升至2.8%所帶動，而香港整體不良貸款率則有所回落。

東亞聯席行政總裁李民斌表示，內地貸款中對互聯網及信用卡消費方面的撥備有所增加，而情況已在去年上半年開始發生。不過，該行內房佔內地貸款的比重，則已由之前的30%大幅減低至16%。