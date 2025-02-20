網易2024年淨收入1053億元　淨利潤297億

網易-S(09999.HK)公告，2024年第四季度，公司淨收入為人民幣267億元（37億美元），歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣88億元（12億美元）。非公認會計准則下歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣97億元（13億美元）。基本每股淨利潤為0.38美元（基本每股美國存托股淨利潤為1.89美元）。董事會批准了2024年第四季度股利，為每股0.24405美元（每股美國存托股1.22025美元）。

公司2024年淨收入為人民幣1,053億元（144億美元），2023年為人民幣1,035億元。2024年毛利潤為人民幣658億元（90億美元），2023年為人民幣631億元。2024年歸屬於公司股東的淨利潤為人民幣297億元（41億美元），2023年為人民幣294億元。

「2024年，我們依然堅持創新，為全球玩家帶來更多突破性的遊戲體驗」，網易首席執行官兼董事丁磊先生說。「我們的熱門新遊不但實現了玩法創新，還為行業設立了標杆。同時，我們的旗艦產品也保持着活力，在設計、敘事和沉浸式內容上不斷更新迭代。我們多元化的遊戲產品矩陣還在拓展品類，吸引了更多全球玩家，我們也一如既往地專注於創新能力的提升，與頂級人才和戰略伙伴保持緊密合作，引領遊戲熱潮」。

「除了遊戲以外，有道和網易雲音樂在2024年健康發展，持續聚焦提供精品內容和卓越用戶體驗。我們對創新、全球化佈局和遊戲多元化的追求，持續促進我們為整個行業、合作伙伴以及股東們創造長期價值」。丁磊總結道。