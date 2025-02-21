恒指季檢｜彭博引分析師稱商湯﹑巨子生物及蔚來　有機會染藍

恒指公司會在今日（21日）港股收市後公布季檢結果，目前市場人士預測擁有AI概念的商湯（0020）﹑生物醫藥股巨子生物（2367）及新能源汽車生產商蔚來（9866）均有機會在今次季檢後，成為藍籌股。



《彭博》引述分析師預測，潛在晉身恒指成份股的股份包括巨子生物﹑商湯及蔚來。有關成份股變動，將於3月10日生效。

報道指出今次恒指季檢，正好碰上港股因為DeepSeek面世引發外界對內地AI發展取得突破，以及國家主席習近平日前與一眾科技企業領導層會面，而大幅抽升20%。道指認為今次恒指公司或會調整恒指成份股，以反映經濟轉向增長區域。

中金列京東物流及泡泡瑪特為染藍熱門

報道引述Quiddity分析師Janaghan Jeyakumar指出，人工智能會成為為重要主題，並預期商湯會列入恒指成份股。Janaghan Jeyakumar又指出醫療健康目前為恒指中代表性不足的行業。他指出該行視巨子生物及康方生物（9926）為首選。

中金分析師Kevin Liu近期在報告內指出，若公司擁有足夠的市值排名﹑行業領導性及流動性為優先考慮。他將京東物流（6618）﹑泡泡瑪特（9992）﹑蔚來及信達生物（1801）列為獲恒指公司納入恒指的熱門。