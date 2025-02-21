阿里放榜後大行紛紛唱好　富瑞指最樂觀目標價為186元

阿里（9988）於周四（20日）公布季度業績，業績表現優於預期之餘，在分析員會議上亦談及公司在人工智能（AI）方面發展。目標未來3年在雲及AI基礎設施的資本支出，將多於過去十年總和。大行對有關消息反應正面，其中富瑞﹑高盛及瑞銀均將阿里美股目標價升至160元（美元‧下同），評級均為「買入」。港股目標價則分別升至156港元﹑155港元及154港元。野村同樣給予「買入」評級，目標價則維持為130元。



富瑞認為，阿里上季業績超出市場預期，顧客管理收入（CMR）按年增速9%，淘天EBITA按年增長2%，而且雲業務按年增長13%，三者均有驚喜，而且管理層強調，在開源生態系統及豐富應用場景的支持下，雲計算及AI模式將成公司競爭的護城河，並會作出適當的投資以配合長線發展。富瑞調高阿里基本目標價3%至155港元，最樂觀目標價為186港元。

瑞銀﹕淘天集團為穩定現金牛

瑞銀指，投資者重新認識公司各業務的價值，如今淘天集團提供了穩定的現金牛，CMR重新加速，EBITA扭轉下滑趨勢趨於穩定，為未來盈利提共可預見性，而且雲及AI增長提高長期上升空間，相信市場更願意給予阿里巴巴這隻現金牛更高的市盈率。

野村表示，該公司上季業績勝預期，主要受線上商品交易總額（GMV）和銷售額增長帶動，其核心中國電商收入CMR按年增9.4%，高於市場預期的5%，基於利好的基數效應，預期阿里未來三季全站推的滲透率可能仍將保持上升趨勢，並預計在持續的以舊換新補貼的推動下，電商業務的前景將在2025年上半年保持強勁，維持美股目標價130美元。