渣打去年第4季稅前溢利按年跌30%　末期息28美仙　斥15億美元回購

渣打（2888）去年第四季除稅前溢利按年下跌30%至8億元（美元‧下同）。全年來看，除稅前溢利增18%至60.14億元，派末期息28仙。該行公佈，增加全年派息至每股37仙（增幅 37%），並宣佈除了在去年內已公佈的25億元股份回購外，將進一步推行15億元的股份回購。



股價跌1.98%至108.9元

股價方面，截至中午12點40分，渣打股價下跌1.98%至108.9元，成交252.9萬元。

去年第四季經營收入上升21%至48億元，倘剔除重大項目及重新分類則上升16%（按固定匯率基準計算）， 淨利息收入上升20%至29億元（按固定匯率基準計算），倘剔除重新分類則上升14%（按固定匯率基準計算），非淨利息收入上升21%至20億元（按固定匯率基準計算），倘剔除重大項目則上升20%（按固定匯率基準計算），財富方案業務上升36%（按固定匯率基準計算），第四季度表現創新高，投資產品普遍錄得雙位數的增長－

環球市場業務上升47%（按固定匯率基準計算），經常性及非經常性收入均錄得強勁表現，環球銀行業務上升26%（按固定匯率基準計算），受貸款增加所帶動。經營支出增加16%至32億元，倘剔除重新分類，則增加11%（按固定匯率基準計算）。

信貸減值支出為1.30億元，包括來自財富管理及零售銀行業務的1.85億元，按季略增，主要由於利率上升影響了部分無抵押貸款組合的承受能力，以及數碼合作夥伴的貸款組合增長及到期，當中6,100萬元被企業及投資銀行業務的淨回撥所抵銷。其他減值支出為3.53億元，主要與撇銷軟件資產有關，對資本比率並無影響。

除稅前基本溢利為10億元，按年大致持平。

信貸減值支出增加5%

全年來看， 經營收入按固定匯率基準計算增加14%至197億元，倘剔除重大項目及存款保險重新分類為支出，則按固定匯率基準計算增加12%。淨利息收入增加10%至104億元（按固定匯率基準計算），倘剔除重新分類，則增加8%（按固定匯率基準計算）。非淨利息收入上升20%至93億元（按固定匯率基準計算），倘剔除重大項目，則增加16%（按固定匯率基準計算）， 財富方案業務表現創新高上升29%（按固定匯率基準計算），其中投資產品及銀行保險均錄得雙位數增長

信貸減值支出增加5%至5.57億元。財富管理及零售銀行業務支出為6.44億元，上升2.90億元，主要由於利率上升影響了部分無抵押貸款組合的還款，以及數碼合作夥伴貸款組合的增長及到期，部分被企業及投資銀行業務的1.06億元淨回撥所抵銷。貸款損失率為19個基點，較去年增加2個基點。其他減值支出為5.88億元，其中5.61億元與撇銷軟件資產有關，對資本比率並無影響。

除稅前基本溢利增加21%（按固定匯率基準計算）至68億元，除稅前列賬基準溢利增加19%（按固定匯率基準計算）至60億元。