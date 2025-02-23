特朗普加冕成國王　還有人能制約他的權力？｜伽羅華

特朗普2.0近日有了一個新頭銜「國王」，這是他在社媒平台發帖廢除紐約堵車稅時給與自身的稱號，國王只是一個稱呼，他撻伐歐洲在援烏所展現的虛偽，威脅加拿大成為美國第51州、買起格陵蘭和強取巴拿馬運河，有哪點不是國王的範兒？

過去一周，特朗普政府「大字報」式批鬥歐洲和烏克蘭，招惹俄羅斯開啟戰端，作風較戰狼更戰狼，連俄羅斯亦受寵若驚，深恐墮入糖衣陷阱，但又怕失去與美復交的契機，所以俄外長拉夫羅夫亦強調，美俄會談暫時只探討雙方恢復正常外交關係，在結束俄烏戰爭達成一些共識，但俄方亦知沒烏克蘭的參與，這些暫時都是空話。

特朗普威脅烏要先簽署的稀土礦協議，它涉及劃定區域內稀土礦的一半開採權，估值約5,000億美元，他聲稱美國在過去三年軍援烏克蘭已近2,000億美元，需要先取回部分軍費，美國才會支持烏克蘭，而烏國總統澤連斯基（小澤）則指該國只收到700億美元的軍援，這是極其詭異的羅生門事件，如果小澤所言屬實，那麼特朗普政府有理據要查清巨大差額的去向。

烏國總統澤連斯基指該國從美國只收到700億美元的軍援。（TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS）

帳目混亂 軍援資金差額難以追回

拜登政府軍援烏主要分三種渠道，一是由總統簽發行政令直接批出軍武，截至去年底拜登已批出72次超過635億美元，烏克蘭便是以此途徑取得愛國者防空系統和海馬斯發射火箭裝置；二是通過「租借法案」向烏借出軍備，但因為軍備需要償還，這部分借出的軍備近乎零；三是給與烏的軍援資金，這部分涉及美烏雙方的中間人，帳目審計亦是最混亂，所以差額應難以追回。

上周特朗普政府已連續多天猛烈批評烏克蘭，又指其小澤是未經選舉的獨裁者，部分原因與拒絕由他提出的稀土金屬協議，此外，特朗普刻意刁難小澤，有傳聞與他不肯調查前總統拜登兒子亨特拜登涉及烏天然氣商Burisma Holdings的貪腐行為有關，姑勿論傳聞孰真孰假，但特朗普排除烏克蘭於談判桌外是客觀事實，他要追究不知去向的千億美元軍援亦是有理有據。

烏克蘭擁有歐盟列出的30種關鍵礦產中的21種，佔全球儲存量約5%，礦產位置集中於烏克蘭結晶地盾層的南部，主要是在亞速海地區，目前大部分領土已被俄羅斯佔領，烏境內的稀土礦還有一個優勢，就是它附帶其他礦產資源，所以開採這些稀土礦的綜合成本較低，特朗普以礦產一半開採權為價碼，而非以一般出口或產出金額為上限，就是要在劃定區域所有未知蘊藏量的一半也歸美方擁有，所以5,000億美元稀土礦的價值只會被低估。

俄控制稀土礦 或遭黑吃黑

表面上，特朗普要豪奪烏克蘭稀土礦，卻不肯給與烏實在的安全保證，與其說要烏克蘭犠牲其經濟利益，不如說是從俄羅斯身上割肉，因為這些稀土礦所處位置大部分由俄軍掌控，美國趁火打刧，烏克蘭當然會感覺不受尊重，而且以5,000億美元稀土礦抵銷千多億美元的軍費差額，與黑社會有何分別，然而，對於在戰爭已佔上風的俄羅斯何嘗不覺有被黑吃黑的感受？

上周可以說是歐洲人的噩夢，由美國副總統萬斯、國防部長赫格塞斯和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）扮演白臉，萬斯直指歐洲的敵人來自內部，而非中俄，赫格塞斯則盛讚波蘭加強防務，是美國在歐的真正盟友，間接貶低德法等歐洲國家，沃爾茲則警告烏要抓緊經濟機遇簽訂（稀土金屬）協議，上述三人盡顯美國戰狼外交的風格。

至於國務卿魯比奧、美國特使凱洛格（Keith Kellogg）則充當紅臉。先不論萬斯的言論是否討好俄貶低歐，目的是營造美俄的談判氣氛，但其後馬克龍急召歐盟國家開會商討對策，單就是否派兵維和的反應已不積極，歐洲對俄已難有一致的立場，故此在沒有美國撐場下，歐洲不可能與俄達成任何結束戰爭的協議。

DOGE可能成為特朗普對內打壓的政治工具。（Reuters）

小澤或成美俄復交棄子

隨着特朗普與小澤互片，烏克蘭在俄烏戰爭陷入前所未有的困境，小澤似乎已成為美俄復交的棄子。作為俄烏談判的美國特使，凱洛格上周四到訪基輔與小澤會面，商討後卻取消原訂的記者會，更加予人雙方談崩的感覺，沃爾茲隨後接受霍士電視台訪問，配合特朗普批評小澤，他說特朗普正在努力，小澤卻沒有試圖結束俄烏衝突，然而，特朗普陣營對小澤的打壓只是剛剛開始，除非烏克蘭向美奉上稀土礦。

本周一（24日）俄烏戰爭將屆3週年，據路透社引述3名外交界的消息人士稱，美國將拒絕共同起草一份力挺烏克蘭領土完整、再次要求俄羅斯撤軍的聯合國決議案，這是俄入侵烏以來首次沒有美國簽署的同類協議，美方並同推翻之前所有挺烏的協議，理由是此刻正與俄談判如何停火，並非簽署的合適時機。

特朗普對外施政似乎並不如他預期順利，他可能冀望能分化中俄關係，但為了分化中俄而與歐洲割蓆，似乎並非劃算的交易，目前特朗普的優勢在於他手上可打的牌實在太多，就算偶有失手亦有補救方案，但其保守主義思維與歐洲的左翼思潮確實有些格格不入，他以此重塑美國的經濟和文化格局，未來與歐洲的分歧仍然相當大。

在國際舞台上，特朗普仍然受到一定制約，但他在美國國內有可能成為不受控的力量。近月他賦與馬斯克領導下的DOGE訪問敏感支付系統的權限，雖然這些權限只供查閱，不能修改，而且DOGE在調查政府開支浪費的問題亦做出成績，暫時仍然獲得特朗普全力支持，但一如對外的關稅政策，DOGE亦可能成為特朗普對內打壓的政治工具。無疑，加冕為國王的感覺當然美好，但如何制約國王的權力亦值得大家深思。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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