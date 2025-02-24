阿里放榜後獲大行唱好　大摩上調ADR目標價至180美元　予超配評級

阿里巴巴（9988）於上周四（20日）公布業績後，獲多間大行唱好，其中摩根士丹利將阿里ADR評級上調至超配，目標價180美元。

另一方面，阿里在公布業績後翌日，股價大幅攀升，多隻持有阿里的交易所買賣基金（ETF）亦隨大市上揚。

ETF方面，易方達基金電信ETF、富國基金大數據ETF、鵬華基金電信ETF基金分別漲8.3%、

阿里2025財年第三季度（截至2024年12月31日）營收達2,801.5億元（人民幣‧下同），按年增長8%；淨利潤按年暴漲333%至489.45億元，遠超市場預期。其中，雲業務收入增長13%，AI相關產品收入連續六季度三位數增長，資本開支按月激增80%至317.75億元。集團宣佈未來三年將投入超過過去十年的總和，重點佈局AI與雲計算基礎設施，進一步鞏固技術領先地位。

摩根士丹利指出，阿里財報是「審視國內AI投資趨勢的首個催化劑」，其資本開支計劃直接提振數據中心、算力產業鏈預期。

高盛升阿里目標價至156港元

2月21日，高盛發布最新報告，大幅上調阿里巴巴集團12個月目標價至160美元/156港元，較此前的117美元/114港元上調幅度超過36%。高盛維持對阿里巴巴的"買入"評級，認為其核心電商業務穩定，AI和雲業務的加速發展將帶來估值提升。

高盛在另外一份報告中指出，作為中國頂級的兩家超大規模雲服務提供商之一（另一家是字節跳動，就AI資本支出而言），阿里巴巴的AI和雲計算戰略對整個數據中心行業產生了積極影響。

在眾多ETF中，與阿里巴巴相關的ETF漲幅尤為突出。例如，港股通網路ETF漲幅達到3.85%，其第一大權重股阿里巴巴大漲超10%。此外，雲計算滬港深ETF（517390）也因阿里巴巴的強勢表現而大漲5%，年內漲幅更是擴大至26%。

這些ETF的優異表現，充分反映了市場對阿里巴巴及其相關板塊的高度關注和樂觀預期，因此小編順勢整理目前含有阿里巴巴成分股權重較高的指數。

從恒生指數、恒生科技指數、恒生網路科技業指數、港股通指數、港股通科技指數、港股通網路指數、港股通50指數、SHS雲計算、SHS科技龍頭、SHS網路、中國網路30和中國網路50指數的權重來看，

阿里巴巴權重最高的指數就是中國網路50和中國網路30這兩個指數，阿里巴巴權重分別是19.39%和15.44%，其次就是港股通網路指數和恒生網路科技業指數，阿里巴巴的權重分別是15.43%和14.52%。

這四個指數對應的ETF產品如下：

富國基金港股通網路ETF、華寶基金港股網路ETF、易方達基金港股通網路ETF和博時基金港股網路ETF，年內漲幅也較為靠前，分別是34.82%、34.75%、34.28%和33.67%。

跟蹤中國網路50指數的ETF是易方達基金中概網路ETF。

跟蹤恒生網路科技業指數的ETF分別是華安基金恒生網路ETF和華夏基金恒生網路ETF，年內漲幅均為28%。

跟蹤中國網路30指數的ETF分別是嘉實基金中概網路ETF和廣發基金中概互聯ETF。

阿里的超預期財報不僅點燃了市場對科技股的做多熱情，更成為外資重新評估中國資產價值的轉折點。投資者可通過上述高「含巴量」ETF，靈活參與港股與A股的科技浪潮，同時把握雲計算、AI等長期產業趨勢。未來需密切關注阿里雲資本開支進展、美聯儲降息節奏及國內穩增長政策落地情況，以動態調整持倉策略。