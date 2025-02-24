平安資管續掃內銀　上周三斥10.7億元　增持農行﹑郵儲行及招行

平保（2318）旗下平安資管繼續於港股市場掃入內銀股，於上周三合共斥資10.72億元，增持農業銀行（1288）﹑招商銀行（3968）及郵儲銀行（1658）。

根據聯交所最新權益披露資料顯示，2025年2月19日，農業銀行（1288）獲Ping An Asset Management Co., Ltd.在場內以每股均價4.5291元增持1.31億股，涉資約5.95億元。

增持後，Ping An Asset Management Co., Ltd.最新持股數目為2,477,996,000股，持股比例由7.63%上升至8.06%。

斥8496萬增持郵儲行

於同日根據聯交所最新權益披露資料顯示，郵儲銀行（1658）獲Ping An Asset Management Co., Ltd.在場內以每股均價4.9214元增持1,725.6萬股，涉資約8,492.37萬元。

增持後，Ping An Asset Management Co., Ltd.最新持股數目為1,394,458,000股，持股比例由6.93%上升至7.02%。

平安資管持招行H股7.03%

此外根據聯交所最新權益披露資料顯示，2025年2月19日，招商銀行（3968）獲Ping An Asset Management Co., Ltd.在場內以每股均價44.5958元增持878.25萬股，涉資約3.92億元。

增持後，Ping An Asset Management Co., Ltd.最新持股數目為322,780,500股，持股比例由6.83%上升至7.03%。