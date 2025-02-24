高盛料A股出現10%價值重估　縮小與H股回報差距

《彭博》報道，高盛報告指，較低的估值和潛在的宏觀經濟政策刺激預計將推動A股反彈，縮小與H股的回報差距。報告指，A股對H股估值溢價已從三個月前的34%收窄至14%，若溢價回升至過去一年的平均水平，這或意味著A股可迎來約10%的定價重估。



「兩會」料將重申擴張性財政政策立場，並提供更具體的實施細節，這可能使對政策更敏感、行業分布更廣的A股受益更多。

從資金流向來看，H股可能繼續受益於全球資金增加對中國的配置，而A股的支撐則來自於國內散戶投資者的參與度。

預計A股中小盤指數（科創50、創業板指數和中證1000指數）將表現更好，因其對AI行業的高敞口及更高的散戶持倉比例，有望受市場情緒改善推動。在大型股指數中，更偏好中證A500，因其對科技和創新行業的較高配置。

A股與H股之間的溢價收窄至14%。（資料圖片）

投資者將資金泊入歐洲及亞洲股市

同時亦有報道指出，投資者重投亞洲及歐洲股市。《彭博》報道，標普500指數在2023年和2024年合計飈升逾50%，但自美國總統特朗普的就職典禮以來基本持平。如今，這股勢頭正在轉向海外，投資者紛紛湧入歐洲和亞洲股市，無視關稅、貿易戰和軍事衝突的威脅。

Hirtle Callaghan自2024年中以來就一直超配歐洲股市，去年末開始超配中國股市，投資總監Brad Conger引述高盛1月底的一項投資者調查稱，絕大多數全球投資組合經理認為，美國股市將在2025年取得最佳回報，Brad CongerConger表示，由於美股的市場情緒和持倉期以來如此極端，這種逆轉現在可能會持續很長時間；這種一面倒的氛圍是他反向操作的原因之一。他管理著約200億美元的資金。

報道指，對於所見略同的交易員來說，其中的邏輯很簡單。美國以外的股市錯過了過去兩年的大部分漲勢，但隨著全球經濟前景趨於穩定，目前看起來相對廉宜。同時，關稅的不確定性主要是影響了美國市場的情緒，美元的強勢已經消退。

2025年2月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

動搖「美國例外論」

同時，中國AI新創公司DeepSeek的火爆，促使投資者重新考慮美股的高企，並使中國科技股在短期內更具吸引力。綜合起來，所有這些因素都在動搖「美國例外論」的論點，即美國市場料將持續跑贏其他市場。

Nationwide Investment Management Group 首席市場策略師Mark Hackett表示，這種轉變可能是長期的，而不是周期性的；該集團管理約750億美元的資產。