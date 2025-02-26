ASMPT去年經調整盈利4.26億元　跌42.8%　連特息末期息派32仙

ASMPT（0522）公有截至2024年12月31日止年度，盈利為3.42億元，按年減少51.9%。建議派付的末期股息(每股0.07元)及特別股息(每股0.25元)每股合計為0.32元，2024年全年合計每股派息(包括特別股息)為0.67元。



年內銷售收入為132.3億元(16.9億美元)，按年減少10.0%；新增訂單總額為127.5億元(16.3億美元)，按年增加4.0%；毛利率為40.0%，按年增加70點子；經營利潤為5.58億元，按年減少49.4%；；經調整盈利為4.26億元，按年減少42.8%；每股基本盈利為0.83元，按年減少52.0%；經調整每股基本盈利為1.04元，按年減少42.9%；於2024年12月31日，未完成訂單總額為60.5億元(7.79億美元)。

去年第4季少賺94.4%

2024年第四季度，銷售收入為34.0億元(4.38億美元)，按年持平，按季則增加1.8%；新增訂單總額為32.6億元(4.19億美元)，按年增加19.2%，按季亦增加2.8%；毛利率為37.2%，按年減少508點子，按季亦減少379點子；經營利潤為510萬元，按年減少97.3%，按季亦減少97.1%；盈利為420萬元，按年減少94.4%，按季亦減少82.3%；經調整盈利為8,190萬元，按年增加7.2%，按季亦增加177.5%；每股基本盈利為港0.01元，按年減少94.4%，按季亦減少83.3%；經調整每股基本盈利為0.20元，按年增加11.1%，按季亦增加150%。2025年第一季度銷售收入預測將介乎3.7億美元至4.3億美元之間，以其中位數計按年持平，按季則減少9%。

集團行政總裁黃梓達表示：「我們渡過了充滿挑戰的2024年，在人工智能及高性能計算的推動下，先進封裝解決方案有所增長，但多個終端市場應用領域卻出現持續疲軟。憑藉我們獨特及多元化的產品組合、持續的技術領導地位，以及我們對策略性研發及基礎設施投資的堅定承諾，讓ASMPT能夠充分把握機遇，推動公司實現新的里程碑。」