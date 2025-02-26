奈雪的茶首席運營官鄧彬辭任　即日生效

撰文：黃捷
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奈雪的茶(2150)宣布，鄧彬因需發展其他個人事務，已提呈辭任執行董事及公司首席運營官，自今日(26日)起生效。

鄧彬辭任相關職位後，他將不再於該集團擔任任何職位。

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