財政預算案2025｜年內就改善交易「手數」提建議　港交所升逾3%

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》宣布推出多項完善港股市場的措施，港交所﹙0388﹚盤中升逾3%。

陳茂波指，政府會繼續改革交易機制。港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，為縮短結算周期作好準備。

另外，在今年中實施下調最低上落價位的基礎上，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度（即俗稱「手數」制）提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。

同時，為配合最新經濟趨勢和企業需求，將審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。

陳茂波又指，為推動更多股票以人民幣交易，提升市場流動性，兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通，全速進行技術準備。此外，港交所正推進單股多櫃台安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升交易結算效率。政府亦已就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，希望在明年提出立法建議。