財政預算案｜綠色和可持續金融培訓先導計劃延至2028年

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波今日於立法會宣讀新一份財政預算案。他指出前海深港現代服務業合作區，是大灣區內重大合作平台之一。自《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》出台以來，港深合作在多個政策範疇都取得實際進展。例如，港交所控股的前海聯合交易中心，全年成交金額已超過1,000億元人民幣，並營運國家唯一的大豆離岸現貨交易平台。



他又表示在前海實踐「港資港法」成果的基礎上，律政司與內地相關部委合作，擴展「港資港法」和「港資港仲裁」至其他大灣區試點城市，為香港投資者營造更便利的營商環境。

數碼港積極與前海管理局對接初創企業落戶兩地園區，至今十多家數碼港企業正探討落戶前海，而兩家從事人工智能及數碼娛樂的前海企業亦已落戶數碼港。 香港會繼續支持前海先行先試，推動更多政策創新和突破，讓成功經驗輻射至整個大灣區以至全國。

綠色和可持續金融培訓先導計劃延至2028

至於綠色金融方面，他指出去年公布「可持續金融行動計劃」，訂立銀行業邁向淨零排放的目標。此外，已推出《香港可持續披露路線圖》，就大型公眾責任實體不遲於2028年全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）提供清晰路徑，使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。

為持續支持本地綠色金融人才的培訓，「綠色和可持續金融培訓先導計劃」會延長至2028年，該計劃已累計批出超過5,700百宗申請。