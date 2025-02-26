清華經濟學教授倡中央多發國債置換地方債　料至少需要20萬億人幣

經常擔任政府政策顧問的清華大學經濟學教授李稻葵表示，中國需要大力管理地方政府的資產負債，才有空間支持消費和提振經濟。

彭博報道指，這位內地著名經濟學家在受訪時表示，中央政府應買入至少20萬億元人民幣（2.8萬億美元）的地方債。他說，去年年末推出的地方政府化債方案力度不夠。

疫情期間及先前的房地產和基建榮景時期積累的債務沉重，讓許多地方政府吃力還債，甚至拖欠供應商款項和公務員工資，對宏觀經濟有直接及負面影響。李稻葵估計，地方政府拖欠企業款項和公務員工資的總額高達10萬億元人民幣。這相當於中國去年GDP的7%。

為解決這個問題，李稻葵建議中央政府多發國債，發債收入用來買地方債。他說，作為置換，省市等地方政府可將資產轉移給中央。

李稻葵表示，20萬億至50萬億元人民幣的債務置換規模將有效減輕全國各地的債務負擔，使地方政府更能促消費。他指出，面對美國總統川普抑制中國出口的手段，此舉也將有所助益。

李稻葵表示，不管是來自於川普的貿易保護的壓力， 還是中國自己經濟的運行壓力，都是一件事， 就是要解決消費問題，「解決消費問題的關鍵是地方政府不能這麼收縮了。」