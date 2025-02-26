財政預算案2025｜美聯午後抽升逾7%　400萬以下樓印花稅僅收100元

財政司司長陳茂波今日公布2025/26年度財政預算案，400萬樓印花稅6萬元大減至100元。

受消息帶動，美聯集團﹙1200﹚午後抽升逾7%至1.04元。

陳茂波指，為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約15%的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。

另外，陳茂波指，政府在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應，亦會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

陳茂波又指，來年賣地表包括8幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.37萬個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。用地的具體推售安排，會參考市場和其他情況按季公布。

未來5年，會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。當中約六成半的土地來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。

本地地產股午後表現向好，恒基﹙0012﹚升2.3%、新地﹙0016﹚升1.1%，而長實﹙1113﹚則跌1.3%。