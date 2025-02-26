首發純電SUV i8　理想汽車全日飆近8%　中金上調目標價至155元

理想汽車﹙2015﹚首次發布純電SUV i8圖片，外觀相比MEGA有大量改動，該股今日大升7.7%，收報128.7元。

中金判斷i8將於年中左右發布，車型近期或有更多積極訊息逐步釋放。理想超充站已建1862座，且1至2月佈局加速，中金預計年中左右車型上市時可建成3至4千座超充站，超越特斯拉中國的補能網絡密度，緩解消費者補能焦慮。高端純電市場格局未定，公司產品力提升有望提振市場份額。

公司近期推送OTA7.0，實現全場景端到端推送，並通過智駕決策邏輯可視化，增強營銷宣傳，優化消費者體驗；公司現金流、算力儲備位居可比車企前列；同時中金判斷現有Pro車型也有望搭載激光雷達，實現城市NOA功能標配，綜合看中金認為公司智駕能力位居市場前列。此外，中金更看好公司泛AI佈局，一方面公司近期戰略上ALL IN AI，CEO李想本人於訪談中多次強調公司在基座模型的投入和領先優勢。另一方面，公司智駕基座模型採用端到端+VLM架構，並提及將向VLA架構演進，與近期Figure正式發布自研的端到端VLA通用具身智能模型Helix技術路徑類似。中金維持理想汽車「跑贏行業」評級，上調目標價21%至155港元。