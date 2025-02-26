財政預算案｜銀公指措施開拓新增長點　為經濟注入新動能

財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案。銀行公會指出，對財政司司長發布的新一份《財政預算案》提出的措施表示歡迎，措施有助促進市場多元化發展和開拓新增長點，為本港經濟注入新動能，助力香港穩步邁向於2028年成為全球最大的跨境資產及財富管理中心的目標。



銀行公會指出，財政司司長提出多項優化內地與香港金融互聯互通的措施，提升人民幣在香港的應用及流動性，鞏固香港作為離岸人民幣業務中心的獨特地位。其中，就本周即將正式推出的人民幣貿易融資流動資金安排，業界已做好準備，為企業客戶提供更穩定及成本較低的資金，滿足企業日益增加的人民幣貿易融資需求。我們亦樂見政府將積極研究再擴展大灣區跨境理財通，豐富內地與香港投資者的投資選項及風險管理工具。

配合走出去措施

香港近年致力發展虛擬資產生態圈，隨著政府即將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，並就引入法幣穩定幣發行人的監管制度提交條例草案，完善虛擬資產生態圈的發展框架，業界將在平衡風險管理和業務發展的前提下，探索數碼資產技術為行業發展帶來的潛在價值，為香港發展成為全球數碼資產樞紐作出貢獻。

同時，銀行公會將配合財政司司長為支持本地企業發展及「走出去」所推出的多項措施，並加強在東盟和中東地區的推廣工作，發揮本港內聯外通的獨特優勢，協助企業建立市場聯繫，擴闊業務網絡。此外，中小企業乃香港經濟的骨幹，業界將繼續透過各項支援措施及「中小企融資專責小組」，為有資金壓力的中小企業作出彈性安排。今年，銀行公會將重點協助中小企業升級轉型，透過數碼化、跨境化及綠色化，助力他們在經濟轉型的過程中穩步發展。

渣打﹕措施創造增長機遇

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀歡迎新一份財政預算案。她表示新一份《財政預算案》在近期多個經濟環節持續改善的基礎下，提出更多措施全方位創造增長機遇，加速推動香港國際金融巿場的高質量發展。

在全球供應鏈重整和科技變革的大環境下，香港作為「超級聯繫人」正可發揮其獨特功能。我們將配合政府，善用渣打的獨有國際網絡（尤其是東盟和中東地區），支持本地企業「走出去」，擴闊貿易網絡，在新興的貿易走廊探索發展機遇，同時吸引更多「全球南方」的企業來港投資，利用香港國際化的金融服務。我們亦會繼續透過彈性的安排，滿足中小企的融資需要，協助中小企升級轉型。

中銀﹕預算案提升港國際金融中心地位

中銀香港副董事長兼總裁孫煜指出，預算案多管齊下鞏固提升香港國際金融中心地位，並通過推動科技創新為香港經濟高質量發展注入新動能。

孫煜表示在當前全球經濟環境複雜多變的背景下，香港亟需鞏固提升在金融領域的優勢，積極發揮作為國內國際雙循環重要節點的獨特角色。預算案提出的一系列建議，包括推動香港債券市場代幣化、優化資產及財富管理業相關的稅務優惠、推動離岸人民幣業務和黃金市場發展、優化與內地互聯互通機制、便利海外企業和特定產品融資、提升交易和風險管理效率等,將有助提升香港金融市場的廣度、深度與開放度,吸引全球資本並進一步增強香港在全球金融體系中的競爭力。