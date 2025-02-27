美國陷蛋荒推高售價　特朗普稱必須降低蛋價　擬尋求進口

美國受到嚴重禽流感影響，不少雞隻遭到撲殺影響雞蛋供應兼推高蛋價，每打雞蛋價格更升至8美元。為應對成本上漲，當地更有不少餐廳就含雞蛋的業菜式徵收附加費。為應付蛋荒及隨之而來的蛋價高企，特朗普政府正在加大雞蛋進口力度，並加強對養雞戶的支持。



為應對有史以來最嚴重的禽流感疫情，特朗普政府正在加大雞蛋進口力度，並加強對養雞戶的支持。這場危機使得每打雞蛋價格飆升至超過8美元的紀錄水平。美國農業部周三宣佈了一項分為五個部分的計劃，併為應對禽流感撥款10億美元。

尋求進口最多1億枚雞蛋

該部門表示，在未來一兩個月內將尋求進口7,000萬至1億枚雞蛋。該策略還包括幫助農民保護家禽免受病毒感染，以及在雞被宰殺或選擇性屠殺後迅速恢復數量。「雞蛋是一場災難」總統特朗普周三在內閣會議上表示，「我們必須降低價格、降低通脹、降低雞蛋和其他各種東西的價格。」

雞蛋供應大減對市民生活帶來影響。為應對蛋荒，美國不少超級市場限制市民購雞蛋數目。至於餐飲業方面，受到雞蛋價格高企影響，就含雞蛋的菜式徵收額外費用。不過美國麥當勞已明言，不會收取額外費用，以及在3月2日當日，同時將在其應用程式上推出1美元的煙肉蛋漢堡（Egg McMuffin's）。