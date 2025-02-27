李嘉誠蟬聯福布斯香港首富　鄭家純家族身家減　蔡崇信身家增27%

《福布斯》發布香港2025年富豪榜，香港首4大富豪排名與去年一樣，當中長和系創辦人李嘉誠再度蟬聯香港首富，估算身家達373億美元（折合約2,909億港元）。另外，恒地 （0012） 創辦人李兆基、周大福 （1929）、新世界 （0017） 的鄭家純家族，以及李錦記前主席李文達家族，就繼續分別排在李嘉誠之後。



十大富豪之中，以鄭家純家族身家縮水最多，一年縮水26億美元或12%，至195億美元。《福布斯》表示，周大福珠寶 （1929） 受累於中國需求放慢、新世界因債務壓力而股價下跌，都對鄭家純家族身家影響最深。若與2023年估算比較，鄭家純家族身家兩年縮水近100億美元。

福布斯估計鄭家純家族身家降至195億美元。（資料圖片）

晶苑家族為身家升幅最大的富豪

《福布斯》繼續將台灣出生、內地發跡的阿里巴巴 （9988） 主席蔡崇信視為香港富豪，他以108億美元身家，排名上升一級至第8位。蔡崇信是今年榜單中身家增加最多的富豪，一年上升23億美元或27%，既受惠於近期阿里巴升浪，《福布斯》指出蔡崇信以6.88億美元的價格將擁有NBA 球隊布魯克林籃網隊的BSE Global 15% 的股份，出售給美國億萬富翁 Julia Koch，同樣帶動身家水漲船商。

福布斯估計阿里巴巴主席蔡崇信身家達108億美元。

若以升幅計，晶苑國際集團共同創辦人羅樂風家族，身家於年內增加幅度最大。《福布斯》稱，作為Uniqlo、Lululemon等品牌的供應商晶苑國際 （2232） 近一年股價急升80%以上，令羅樂風家族身家大增64%至18億美元。

去年部分上榜富豪離世，其子女或遺屬就因承傳財富而躋身榜單，當中以銀娛 （0027） 新任主席呂耀東排名第9。商湯 （0020） 創辦人湯曉鷗離世後，其遺孀、港交所高層楊秋梅就排名第48位。