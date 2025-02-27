彭博︰恒大債權人橡樹資本　避開法院指定清盤人自行追索公司資產

《彭博》報道，中國恒大（3333）被香港一家法院下令進入清盤程序已經一年時間，但債權人尚未在過程中獲任何收益。在幕後對這家房地產開發商殘骸的爭奪戰正愈演愈烈。



報道引述知情人士透露，由Howard Marks掌管的橡樹資本，正試圖追索香港清盤程序之外的恒大資產。橡樹資本委任了自己的清盤人，以追索那些對資產擁有更多直接所有權的離岸子公司。

知情人士補充說，此舉如果成功，可能使這家美國不良債務投資者在談判與資產相關事務時佔據優勢。這也可能使得橡樹與香港法院指定的清盤人發生碰撞。

恒大去年遭頒令清盤

中國恒大去年1月下旬被頒令清盤，並任命安邁顧問董事總經理杜艾迪及黃詠詩為清盤人。報道指，周四這兩人將參加一整天的聽證會，尋求法院對成立一個檢查委員會的指導意見。這個委員會將有助於理順清盤程序，他們將就確定委員會組成人員資格的標準尋求法院指示。

此外繼針對附屬公司天基控股發出清盤令後，高等法院於2025年2月21日頒令委任安邁顧問的Edward Simon Middleton及黃詠詩為天基控股的共同及各別清盤人。