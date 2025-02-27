預算案｜金管局料政府增發債券受市場歡迎　擬探討較長年期債券

財政司司長陳茂波昨天公布了新一份《財政預算案》，提出為確保北部都會區等策略性基建工程項目按時推展，政府未來五年每年發行債券合共約1,500億至1,950億元。金管局總裁余偉文表示，特區政府發行的債券是高質素的債務工具，一直深受市場歡迎，吸引了各類環球投資者參與。以2024至25年度為例，政府發行的機構債券錄得約3倍至7倍的認購。政府增加發債規模，相信會被市場受落。



余偉文表示，會根據市場情況和需求、成本等考慮因素，積極探討發行更多較長年期債券的空間，同時亦為長線投資者如保險公司及養老基金提供更多投資選擇。（資料圖片）

保險公司及養老基金等長線投資者提供更多投資選擇

余偉文擬文表示，過去幾年政府以發行較短年期的債券爲主，而未來五年所發的債券，其中約56%屬於為到期短期債務的再融資；約44%是可以實質用作基建投資的資金。未來在落實發債計劃時，爲了配合一般較長年期的基建工程項目，金管局會根據市場情況和需求、成本等考慮因素，積極探討發行更多較長年期債券的空間，同時亦為長線投資者，例如保險公司及養老基金提供更多投資選擇。

未來，金管局將繼續致力協助政府落實債券發行計劃，並在發債過程中積極與市場人士溝通、强化市場拓展工作並深化與環球投資者的良性互動，以加深他們對政府的財政狀況、發債計劃及香港整體發展的了解。

供應鏈融資小組完成首階段工作並提出建議

供應鏈融資方面，金管局在去年中成立了一個工作小組，包括銀行和企業的代表，研究如何提升香港金融業競爭力、支持新的供應鏈佈局。小組已完成首階段的工作，並整合了一些初步建議，包括積極迎接數碼貿易、探索綠色供應鏈相關機遇、爭取企業在香港設立財資中心，以及提升銀行業界在區內的業務能力，配合客戶發展。下一階段，金管局將與相關部門和業界積極合作，落實這些具體措施，並歡迎各界對有關的工作提出建議。

在爭取企業在香港設立財資中心方面，隨著近年供應鏈格局以及內地市場變化，很多內地企業在國外設置生產線以及積極開拓海外市場。香港亦積極部署，爭取成為這些企業「出海」時的區域或國際總部以及企業財資中心。金管局會配合相關部門的推廣工作，亦會積極與企業、銀行等持分者交流，了解他們對政策支持的需求。

爭取企業在香港設立財資中心

同時，隨著更多企業在東南亞等地設置生產線，香港的銀行業界需要加強對當地的認識，才能在新的供應鏈格局下繼續服務客戶。金管局會探索如何將培育「區域知識」和「區域網絡」融入發展軟實力的工作。銀行公會亦會成立工作小組研究開拓新興市場的課題，反映業界對此的重視。金管局會與業界共同探討具體方案。

余偉文表示，今年預算案提到，在發展過程中需要變革、創新及不斷自我提升。除了以上重點工作外，金管局也會繼續在其他金融市場領域出力，進一步發揮香港國際金融中心優勢,提升香港整體競爭力。