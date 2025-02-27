路透︰滙豐裁減內地網上財富管理業務「聆峰」900名員工

《路透》引述消息人士報道，滙豐（0005）計劃裁減內地財富管理業務「聆峰（Pinnacle）」約900人，相當於該部門近半員工。



據報，截至去年6月底，聆峰在其兩個主要部門聘用約2,100名員工。滙豐在中國數字財富業務的急轉彎，突顯外國金融機構在中國面臨的挑戰，因中國監管框架嚴格，而且本地競爭對手實力雄厚，競爭極其激烈。

《路透》去年10月曾報道，滙豐稍早審查了員工的薪資結構，以及供應商是否誇大開支，導致成本急升，超過收入。

已有500名保險代理離開

消息人士指出，滙豐將以包括裁員、自然流失以及轉調至滙豐其他中國部門的方式來刪減員工人數。過去7個月，已有逾500名保險代理人離開聆峰， 主要因其保險經紀部門在審查啟動後停止續簽工作合同。

消息稱，滙豐很快就會開始在聆峰金融科技部門裁員約100人，另外300名員工將被分配到其他業務部門，例如零售銀行部門，屆時這個擁有逾400名員工的部門將只剩下幾十名員工。

滙豐發言人回應查詢時表示：「滙豐對中國市場的承諾，是長遠、且具戰略性，並以此為優先發展市場，這一承諾沒有改變。我們致力成為中國內地大眾富裕和高淨值客戶首選的國際財富管理機構。2024年，滙豐集團在中國內地的財富管理投資資產，比2023年增長61%。滙豐集團持續投入中國內地市場，對財富管理業務加大佈局，涵蓋銀行端的卓越理財和環球私人銀行服務，人壽保險以及資產管理業務，以滿足客戶的多元化財富管理需求。我們將繼續投入，通過常駐服務網點的客戶經理、其他財富規劃師，以及數碼化工具，進一步為客戶開拓財富管理解決方案。」

聆峰於2020年成立

滙控在2020年成立聆峰，以拓展內地網上財富管理、保險及基金銷售業務。根據官方商業登記，自2020年以來，該銀行已向聆峰在中國的兩個主要營運法人實體注資3.9億美元。截至去年6月，該部門至少聘用1,700名個人財富規劃師，員工人數至年底將增至1,900人。