美股｜道指收市跌193點　納指瀉2.78%　Nvidia急插逾8%

市場關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策，以及AI晶片龍頭Nvidia成本上升。美股周四（2月27日）於尾段跌幅擴大，道指日內最多曾漲451點，至收市反跌193點；納指則跌2.78%。 其中，Nvidia收跌8.48%，每股收報120.15美元，為跌幅最大道指成份股。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.93% 恒指夜期低水3點

道指收市報43,239.19點，跌193.93點或0.45%；納指收報18,544.42點，跌530.84點或2.78%；標普500指數收報5,861.57點，跌94.49點或1.59 %。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.93%。其中，阿里巴巴跌1.82%。

恒指夜市期指收報23,715點，升36點，較恒指收市23,718點，低水3點，成交 28,254張。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Tesla再跌3% Alphabet、Meta及Amazon跌逾2%

Nvidia最大客戶微軟跌1.80%、Google母公司Alphabet跌2.45%。晶片商博通（Broadcom）跌7.11%，AMD亦挫4.99%。

其他大型方面，Tesla股價再跌3.04%；Meta挫2.29%、Amazon跌2.62%、蘋果跌1.27%。

商業​​軟體供應商Salesforce年度營收預測遜市場預期，股價下跌3.89%。

數據分析提供商Snowflake則漲4.51%，該公司預測年度收入將高於市場預期。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

美元指數重上107 現貨金跌逾1% 油價漲逾2%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，刺激美元上揚。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四（2月27日）在匯市尾市報107.24 ，升0.78%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報149.77 ，升0.52%。

油價造好。紐約原油期貨每桶收報70.35美元，升1.73美元或2.52%；倫敦布蘭特期油每桶收報74.04美元，升1.51美元或2.08%。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報2,875.69美元，跌1.39%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新跌至82,902.41美元。