Meta計劃第2季發布AI app　冀與ChatGPT競爭　OpenAI咁回應！

據《CNBC》，知情人士透露，朱克伯格旗下「元宇宙公司」Meta Platforms計劃二季度發布單獨的Meta AI APP。



Meta AI聊天機器人於2023年9月推出，該公司將其定位為一款生成式AI數字助理，可以根據現有應用程序中的用戶提示提供響應並創建圖像。公司還計劃為Meta AI測試一項付費訂閲服務，類似於OpenAI和微軟向用戶收取月費的方式。Meta財務總監1月表示，雖然Meta AI努力專注於「打造出色的消費者體驗」，但「隨着時間的推移，這裏有相當明顯的盈利機會，包括付費推薦和溢價服務。」

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

面對來自Ｍeta AI產品的競爭，OpenAI創始人Sam Altman表示﹕「如果Meta試圖對我們發難，而我們能以一種出其不意的方式進行反擊，情況將會非常有趣。也許我們會做一個社交應用。」

傳透過基金融資發展數據中心

此外據《彭博》引述知情人士透露，另類資管巨頭阿波羅（Apollo Global Management Inc.）洽談牽頭對Meta Platforms投資大約350億美元，從而幫助對方在美國打造一系列數據中心。阿波羅將是主要的出資方，融資計劃還處於早期討論階段。近期，Meta已經宣稱，2025年要在人工智能（AI）相關領域投資多達650億美元。