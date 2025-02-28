財政預算案｜陳茂波指香港經濟最壞情況已過　政府續專注發展經濟

財政司司長陳茂波出席電台節目時表示，香港經濟最壞情況已過，政府會繼續專注發展經濟，能帶來更多收入，相信公共財政會逐漸恢復平衡。



陳茂波指出，雖然地緣政治仍然存在不確定性，但內地經濟正在增長，政府會努力吸引投資者和人才來港，增加經濟動力。以往出訪歐美國家時，外國商界表現對香港和內地市場非常感興趣。他又指出香港可成為幫助外資進軍內地市場的橋樑，當局同時亦會協助港商開闢中東和東南亞市場。

談及本港零售及消費行業時，陳茂波表示，過去2年港零售業經歷一些挑戰，本地消費者及旅客的消費模式不斷改變，認為本港需要更多高消費旅客，以及舉辦更多體育及文化活動，吸引旅客來港，及留港時間更長兼更多消費。他又指出香港亦要開拓內地新客源，稱「一簽多行」可能擴展至更多大灣區城市的居民。

括財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

許正宇﹕人民幣低息吸引其他國家來港發債

另一方面，財經事務及庫務局局長許正宇在一個電台節目上指出，本港希望豐富股票以外其他資產種類和市場深度。他提到，美國總統特朗普的關稅及控制外來人口等政策將推高通脹，美息下調幅度或較預期小。人民幣息口相對較低，吸引不少地區及國家來港發行人民幣債券，除滿足集資需要，亦能借助香港向國際投資者介紹當地未來規劃發展。他透露，印尼政府亦有意來港發行人民幣債券。

被問到未來美元重要性會否降低，許正宇指，要視乎個別國家發展的匹配度，認為疫情後亞洲國家之間貿易增多，個別國家與中國貿易時會考慮未必使用第三方貨幣交易，人民幣過去一段時間使用量增加。他期望在金融市場變化過程中，香港能夠受惠。