摩根大通降銀河娛樂目標價至46元　仍為濠賭股首選股之一

銀河娛樂（0027）已於周四（27日）公布去年第4季及全年業績。摩根大通發表研究報告指，銀娛去年第4季業績穩固，其EBITDA按季升10%，明顯跑贏行業的3%至4%升幅，受惠市場份額擴張。該行指，目前市場關注其未來前景發展，包括管理層對其年初至今市場份額的評論、或農曆新年趨勢等。



不過該行將其目標價由48元下調至46元，評級則維持為「增持」，仍視銀娛為濠賭板塊首選股之一，主因估值不高及中期而言具最佳增長產品線。

另一大行里昂則指，銀娛上季淨贏率正常化後經調整EBITDA按季增長5%至33億元，分別較市場及里昂預期高出3%及5%。集團今年的娛樂活動渠道更加清晰，相信將有助其於淡季獲得良好的收入。該行續予集團「跑贏大市」評級及目標價45.8元。

里昂料銀娛不會提高派息率

里昂提到，銀娛擁有淨現金271億港元，並宣佈派發末期息50仙，即2024年下半年及2024年的派息率均為50%。然而，該行認為集團在可見的將來不會擴大派息率。

報告指，銀娛旗下澳門銀河嘉佩樂酒店目標今年中開幕，該行料集團將把部分賭枱重新由星際酒店分配至澳門銀河嘉佩樂酒店的博弈區。同時，星際酒店將轉向更為聚焦中場，並將增設直播電子賭桌遊戲，該行相信可更好地利用物業空間。