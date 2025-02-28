投資基金公會︰今年基金銷售強勁　全球投資者重燃對中港股市興趣

香港投資基金公會公佈，2024年全年香港零售基金總銷售額達817億美元，按年增長 47% ，創下三年來的新高。去年基金淨流入亦錄得123億美元，較2023年的1.87億美元有顯著改善。



2025年開年銷售勢頭強勁

投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，據業界反應，2025年以來基金銷售持續強勁，勢頭能夠比得上2024年。而各類基金銷售來看，表現比較分散，未見到有一面倒趨勢。中港股市去年下半年及今年2月以來升勢較急，不排除有投資者持觀望態度，其後再增加投資。

他指出，全球投資者近期重燃對中港股票的興趣，特別由於 DeepSeek 取得突破性發展，投資者對人工智能及科技行業發展更為樂觀，預計此勢頭將在今年持續。

鄒建雄表示，據業界反應，2025年以來基金銷售持續強勁，勢頭能夠比得上2024年。（黃浩謙攝）

DeepSeek 帶動中港股市人工智能及科技投資熱

不過，基金表現與資金流向並不一致，按截至今年2月22日的一年表現計算，大部分基金類別均錄得正回報。股票基金的表現最為突出，香港股票排名榜首，錄得34.4%的漲幅，其次是大中華股票（27.3%）和中國股票（26.2%）。 然而，股票基金銷售額仍然連續10個季度錄得淨流出，2024年淨流出金額為27億美元，為各資產類別中最高，但較2023年的32億美元淨流出略有改善。

以資產類別計，債券基金於2024年獲得最多淨流入，達118億美元；其次是貨幣市場基金（33億美元）。混合資產基金則錄得4.43億美元淨贖回。 在34 個基金類別中，環球債券和北美債券去年錄得最多淨流入，分別為 67億美元和 53億美元。

投資基金委員會聯席主席黃德泰表示，債券基金波動較股票為少，在減息或息口維持情況下，料繼續受到投資者歡迎。（黃浩謙攝）

債券基金去年錄得最多淨流入

投資基金委員會聯席主席黃德泰表示，淨流出反映有投資者贖回基金，以鎖定利潤，這在第四季來看最為明顯，估計鄰近年尾投資者計劃重新部署投資組合。債券基金由於波動較股票為少，在減息或者息口維持的情況下，料繼續受到投資者歡迎。

不過，他表示，對股票整體走勢維持樂觀，但隨着美股估值偏高及地綠政治局勢升溫，或令市場繼續波動。投資者應維持一個均衡及多元化的投資組合，以便在把握潛在增長的同時亦有效管理風險。