千億人民幣貿易融資流動安排今啟動　500億已分配於24間參與銀行

金管局今日（2月28日）宣布人民幣貿易融資流動資金安排下首階段參與的24家銀行的名單，包括滙豐、恒生、渣打及中銀香港四大行，即日生效。



即日起可向金管局借人民幣資金為企業提供貿易融資

該安排1,000億元人民幣總額度當中約500億元人民幣已分配給參與銀行。額度分配是根據個別銀行對人民幣貿易融資業務的預期需求，並考慮該銀行現有人民幣貿易融資業務規模等因素。銀行今日起可透過獲分配的額度向金管局借取人民幣資金，為企業提供人民幣貿易融資服務。

金管局表示，會密切審視安排的落實情況，包括流程的操作、銀行的人民幣貿易融資活動、額度的實際使用，以及市場發展需要。視乎落實情況和市場需求，擬於今年年中推動下一階段的額度分配工作。我們鼓勵在首階段尚未參與的銀行繼續發展人民幣貿易融資業務，以準備在稍後階段加入。

措施在今日正式推出後，滙豐隨即利用額度為多名企業客戶安排貿易貸款，配合客戶在不同行業和領域的需要，其中包括信用證貸款、記賬交易貸款及結構性貿易貸款等。

滙豐：客戶反應踴躍

滙豐表示，客戶對安排反應踴躍，並有不少離岸企業查詢利用人民幣在香港進行貿易結算。滙豐計劃利用額度加強不同層面的貿易融資服務。

當前的利率環境充滿變化，企業利用人民幣及其他貨幣進行融資，可以在不同的利率週期和利率價格趨勢中靈活管理資金成本，帶來策略性的效益。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐成立160年，自開業以來就一直在全球不同市場促進貿易融通。很高興參與金管局這項別開新面的計劃，貫徹一直對香港作為全球領先離岸人民幣市場的支持。安排將為企業創造新的增長機遇，期待為客戶提供更具競爭力的貿易融資方案，滿足他們不斷變化的需求。