習近平於《求是》撰文　指中國經濟基礎穩　長期向好基本趨勢不變

3月1日出版的第5期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《經濟工作必須統籌好幾對重要關係》。



中共中央總書記習近平於《求是》雜誌發表文章。（李振邦攝／資料圖片）

政策措施有助提振社會信心

文章強調，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，黨中央團結帶領全黨全國各族人民，沉着應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展紮實推進，中國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐。一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞。9月26日中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，使樓市股市和市場預期、社會信心有效提振，經濟明顯回升，既促進了全年目標實現，也爲2025年經濟發展奠定了良好基礎。

文章指出，分析形勢要堅持「兩點論」，既把成績講夠，也把問題說透。當前，外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。同時必須看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要信心不滑坡，辦法總比困難多。要正視困難、堅定信心，努力把各方面積極因素轉化爲發展實績。

文章指出，實踐中不斷深化對經濟工作的規律性認識。全黨上下形成的最大共識是：黨中央集中統一領導是做好經濟工作的根本保證，在關鍵時刻、重要節點，黨中央及時研判形勢、作出決策部署，確保中國經濟航船乘風破浪、行穩致遠。

文章指出，實踐中不斷深化對經濟工作的規律性認識。（資料圖片）

強調要統籌好幾對重要關係

文章指出，經濟工作千頭萬緒，必須統籌好幾對重要關係。一是必須統籌好有效市場和有爲政府的關係，形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序。政府要有所爲、有所不爲，解決好缺位、越位問題。政府行爲越規範，市場作用就越有效。

二是必須統籌好總供給和總需求的關係，暢通國民經濟循環。要堅持供需兩側協同發力、動態平衡，持續深化供給側結構性改革。要加快補上內需特別是消費短板，使內需成爲拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

三是必須統籌好培育新動能和更新舊動能的關係，因地制宜發展新質生產力。要以科技創新爲引領，大力培育壯大新興產業和未來產業，加快推動作爲經濟增長和就業收入基本依託的傳統產業改造升級，推動新舊發展動能平穩接續轉換。

四是必須統籌好做優增量和盤活存量的關係，全面提高資源配置效率。善於通過盤活存量來帶動增量，統籌做優增量和盤活存量、管好資產和調整負債，拓展新的發展空間。

五是必須統籌好提升質量和做大總量的關係，夯實中國式現代化的物質基礎。要堅持以質取勝和發揮規模效應相統一，把質的有效提升和量的合理增長統一於高質量發展的全過程。