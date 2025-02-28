新世界中期核心經營溢利44億元　不派息

新世界（0017）公佈截至去年年底的中期業績，股東應佔虧損為66.33億元，2023年同期賺5.02億元。董事會決議不派發中期股息。



期内，收入為167.89億元，按年下跌1.6%；毛利按年下降8%至66.75億港元。集團錄得核心經營溢利44.16億元。股東應佔持續經營業務溢利5億元。

集團表示，虧損主要由於過去六個月市場宏觀因素快速變化，包括減息速度低於預期及消費者在美國新政府政策變化帶來的不確定性中保持謹慎，導致發展和投資物業項目市場價值下降。此外，本期缺少去年同期固定利率債券贖回和轉撥投資物業的一次性收益共19.51億港元。集團嚴格控制成本，資本支出和行政及其他營運費用分別按年減少約35％及9%。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

可動用資金340億元

於2024年12月31日，集園可動用資金合共約340億元，包括現金及銀行結餘約220億元及可動用的銀行貸款約120億元。債務淨額與權益比率為57.5%，較2024年6月30日時增加 2.5個百分點。

截至去年12月底，新世界債務淨額為1247.28億元，較與去年6月底相比，接近持平。

公司又指出，截至去年6月底，長期銀行借貸，其他借貸及固定利率債及應付票據為1395.25億元，短期銀行和其他借貸為69.63億元。