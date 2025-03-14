K先生週記｜開門三件事　紅酒雪茄三件頭　資保強人優雅登場

故事簡介：遊走財金與權貴之間，穿著三件頭的Kidult番書仔，在紅酒、雪茄、美女、跑車、Canton Pop之中，鑽研在金融股票保險的點石成金秘訣。

資本市場拍住上 Kidult 師徒初登場

中環寸金寸土，一座氣場超然充滿歷史韻味的商廈，低調地矗立於摩天大樓之間。裡面一所精緻的辦公室，散發著奢華氛圍，低調高雅。眾員工衣冠楚楚，男士身披三件頭西裝，女士則穿著時尚套裝和高跟鞋。他們或接電話，或埋首處理檔案，或對著電腦討論給客戶的方案，整個辦公室忙碌而有條不紊，像鋼琴般複雜卻不失優雅地運轉著。

這裡正是VC雲柏資本（全名「Vampire Capital」）的總部，佈置專業莊重，會議室掛著莫奈的Claude Monet畫作，渾厚的色調與光影交輝，恍若置身藝術館。Open Office格局，老闆的大班房則被稱為「Vampire’s Tomb」，屬於VC掌舵人Kelvin Li。這位公子熱愛車、愛酒、愛雪茄，永遠西裝畢挺，回港前在美國讀書、生活及工作，英語流利更勝中文，卻鍾情於香港本土的Cantopop。

雲柏資本的員工不多，專注保險業務，是業界頗具名聲的精品專業戶(boutique professional firm)。行外人未必聽過VC的品牌，因為他們專注於高端訂製服務，類似高級品牌的訂製服裝（Haute Couture），其保險服務及産品都是根據客戶需求獨特訂造。專業金融保險服務當然有特定的門檻，均以淨資產值一千萬美元以上的客戶為目標對象。

今天，Kelvin正在Vampire Tomb中，自言自語說「你便是本週精選。」隨手开了一瓶1996年的Domaine Denis Mortet 的Clos de Vougeot，然後一邊倒紅酒，一邊點了一支Cohiba Siglo VI，播放著陳奕迅的《白玫瑰》，緩慢地抽著雪茄，享受著此情此景。突然一位二十出頭的小子大步走入Vampire Tomb，雖然Kelvin是“番書仔”，不拘小節，但能夠不敲門自出自入Vampire Tomb的同事，全公司也不超過五人，這正是他的徒弟Alex。

見到Alex到來，Kelvin：「Bro “兄弟” ，1996年的Domaine Denis Mortet，陳釀廿幾年，濃郁的橡木香氣表明它已經成熟。2006年Denis Mortet去世後，他的兒子Arnauld Mortet接手成功保持這酒的品質，真是技藝的傳承。」平時有外人在時，Kelvin通常會叫他「Alex」或「Mr. Chan」，但如果只有他們師徒倆，Kelvin總喜歡叫他「BRO “煲”, 兄弟」。

正當Alex 不知如何接下去之時，Kelvin ：「講啦，出了甚麼事？」

Alex自動自覺走去雪茄櫃拿雪茄，然後坐在Kelvin對面，抽了一口雪茄，便呻吟道：「老闆 …. Joe說他們銀行那邊不能接受保單作為貸款抵押物，黃生那邊一直等著我們回覆，老闆我該怎麼辦？ 兩個月前銀行資金氾濫，Joe還跟我說保險公司的保單是很好的融資抵押品。否則我們也不能說服黃生在保單上投資過千萬美金，現在黃生只是想調動一百萬美金作短期的融資周轉，如果這樣的融資安排都做不到，黃生那邊的朋友圈我們將難以發展。」

「哈哈哈… 還以為甚麼事，Bro你就是不夠淡定。」說完，Kelvin從抽屜取出一張卡片遞給Alex。King’s財務的CFO的卡片。

Kelvin繼續：「早料到銀行那條路不靈，現在甚麼時勢？做生意仍不變通，本想給點生意Joe去做，唉…兄弟，你就去找肥仔吧，說我叫你找他的，他那邊肯做的。」

Alex：「哦？老闆，那為何一早不找他？」

Kelvin：「Joe那邊是銀行，利息上了天才7%，King’s那邊肯低於18%就不錯了。不過看來現在市場就只有他們做了，沒辦法，還是要找他了。」

Alex：「老闆啊，有時真不明白那些大行怎麼想，今時今日抵押品仍只看物業，其實樓價下跌時，保險公司的大額保單肯定比磚頭更保值，更能承受風險。保單作為保險公司對客戶（受保人）在約定情況下的支付承諾，價值與保險公司的實力直接掛鉤，海外不少保險公司的保單可抵押貸款。」Alex話未完，便自顧自地倒著Kelvin 枝Domaine Denis Mortet。

Kelvin：「Bro，經典的Domaine Denis Mortet，來，開了就好好享受！」然後再說：「這就是Path Dependence，中文怎麼說？」

Alex：「老闆，是路徑依賴。」然後Alex呷一口紅酒，說：「老闆這酒真的不得了，真是一分錢一分貨。」

Kelvin：「對，是路徑依賴！普通人面對慣常的路徑总有所依賴，龐大的商業機構更甚，面對新的產品及操作安排，總需要一段漫長的時間消化新的變化，去適應及培訓員工接納新事物。所以我們不用硬推，尤其是新概念，作為先行者，只能跟有慧眼的英雄合作，當黃生的保單成功作為抵押品去融資，大家見到利益，自然就會跟隨，到了那時便是人求你，不用你求人了。今次黃生的融資比較急，如果可以早一點準備，將保單的受益人轉比銀行未必冇得傾，不過今次時間比較急，而且銀碼亦不大，要Joe那銀行審批機會不大，不過新的商業操作需要時間磨合，今次把這個項目當為日後的基石，下次便有機會推進。」

Alex：「對呀老闆，黃生需要只是一個短暫的資金周轉，利息高低對於短期融資根本沒有問題。只要這一次可以順利幫黃生完成融資，黃生及他的朋友自然會有信心及興趣將資金投放在這些靈活多變的保險產品上。」

Kelvin：「红酒與抽雪茄經過歲月洗禮才顯得精緻的味道，商業產品也要演變沈澱才可以在市場中生存。」

Alex：「老闆你對煙、酒及保险的見解總是別具一格，充滿深層次的味道。」

Kelvin：「By the way…你的問題應該已解決，我發現廣東話中有“靜雞雞”和“靜靜雞” 到底有什麼分別？」

Alex：「哦…老闆，這是個好問題，我今晚做少少research明天再答你。」然後“靜靜雞”拿枝Behike才“靜雞雞”施然遠去。Alex自言自語地說著：「老闆不知道交上了什麼人，突然問這些古怪問題。」

正常與古怪從來都是相對的，對應古怪的人，正常那邊才是有問題，誰都以為自己是正常, 這對有趣師徒的日常事更是光怪陸離, 欲知後事如何, 那就且聽下回分解了!

本集人物簡介

1. Kelvin, 4X歲, 保險界的鑽石王老五。專門主理高端 (奇難雜症）保險事宜, 其人脈廣闊於商場之中如魚得水。另熱愛車、愛酒、愛雪茄，永遠西裝畢挺，回港前在美國讀書、生活及工作，英語流利於中文，但卻鍾情於香港本土的Cantopop。

2. Alex, 2X歲, 家境十分一般，草根階層出身，大學時代兼職學生，以副業為正職，從小幻想成為One Piece的路飛，希望盡早財務自由，以旅居方式退休生活。遇上Covid, 畢業變失業不情不願之下做保險Agent。後因緣際會成為了Kelvin的徒弟。

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