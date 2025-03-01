小米︰2月份小米SU7交付量逾2萬輛

撰文：黃捷
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據內媒報道，小米集團﹙1810﹚旗下小米汽車稱，2月份小米SU7交付量逾2萬輛。

小米指出，目前已連續5個月交付量超過2萬輛，累計交付逾18萬輛，將持續擴充產能。

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