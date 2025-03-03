比特幣ETF急升15%　特朗普再發功　揚言將五種虛幣列戰略儲備

美國總統特朗普﹙「川普」﹚再次談論他的戰略加密貨幣儲備計畫之後，3月伊始加密貨幣市場大漲，收復了2月 —— 2022年以來最慘月份 —— 的部分失地。

特朗普表示，將五種虛幣列戰略儲備。加密貨幣做市商Efficient Frontier的銷售主管Andrew Tu向《彭博》稱，XRP、ADA代幣被納入了川普的計畫，令人意外。兩者周日都大幅上漲，領漲數字資產世界。川普還表示，比特幣、以太幣和Solana將被納入儲備，從而幫助它們收復了上個月的部分失地。

川普在Truth Social上宣布的上述消息，再次證實了他對加密貨幣行業的忠誠：在拜登政府打擊了加密貨幣公司後，該行業在川普競選期間給予了他大量捐款和讚譽。

不過，川普計畫的許多細節尚不清楚，其中包括政府實際上會購買多少，以及錢從哪裡來。

「如果現實與預期不符，那麼市場可能會再次回落，」Tu說。「就目前而言，過去一周的所有下跌都已被市場遺忘，」他說，並表示，宏觀經濟問題仍然存在，如果股市回落，加密貨幣價格可能也會再次回落。

根據CoinMarketCap.com的數據，川普聲稱將納入儲備的代幣，都是按市值計排名在前八位裡的加密貨幣。前八名中，僅跟蹤美元走勢的兩種穩定幣Tether、USDC以及幣安交易所的幣安幣被排除在外了。

受消息帶動，比特幣ETF今早急升，其中Ｆ南方比特幣﹙3066﹚現升15%。