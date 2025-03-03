新世界飆近一成　杭州旗艦項目推售甲級寫字樓部分

新世界發展(0017﹚表示，旗下杭州旗艦項目「新世界．城市藝術中心」住宅銷情理想，計劃年內推售甲級寫字樓FRONT TOWER壹山，市值約10億元人民幣。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，杭州憑藉新興產業及創新科技發展，推動經濟高品質發展，將打造成為全國領先、國際一流的人工智能產業創新發展樞紐。「新世界．城市藝術中心」位處杭州擁江發展城市門戶的望江新城，距離西湖2.5公里，錢塘江僅1.5公里，亦是杭港高端服務業示範區的核心地段，將成為杭州核心地標項目。

資料顯示，「新世界．城市藝術中心」商用物業共分三期發展，項目第一期商用物業即將於今年6月起陸續交付，預計今年底落成啟用，將成為區內商用物業的新地標，其中FRONT TOWER壹山是整個項目唯一可供出售的甲級寫字樓部分，每層樓面面積介乎1.6萬至3.8萬平方呎，總可售樓面面積約28萬平方呎，計劃於今年內推售。至於項目第二期寫字樓、酒店及購物中心最近已完成平頂。

另外，「新世界．城市藝術中心」總面積約800萬平方呎，滙聚購物中心、甲級寫字樓、高級酒店、公寓及國際級居住社區等，其中住宅部分「江明月朗園」已經交付，累售單位合共約930伙，單位最高售價近1.2億元人民幣，銷售金額逾110億元人民幣，目前單位的二手呎價逾萬元人民幣，居杭州頂級豪宅地位。

新世界發展現升近一成，報5.28元。