兩會前瞻｜彭博調查︰官方赤字率料升至4%　足以實現5%經濟增速

全國兩會將於3月4日及5日在北京召開，此前美國突宣布，對華再加徵10%關稅，令市場更關注兩會是否有更多救市措施出台。

包括部委負責人和省級領導在內的數千代表周三將齊聚北京，參加人大會議。接受彭博調查的大多數分析師預計，屆時官員們將把經濟成長目標定在5%左右這一樂觀水平上。

彭博報道指出，為實現這一目標，決策者料將把中國的官方預算赤字目標調至30多年來的最高水平，向一個在應對通縮、樓市滑坡以及眼下的美國貿易戰的系統注入數萬億元人民幣。

川普再次入主白宮已有近兩個月的時間，世界兩大經濟體正在走向衝突，這使得中國釋放國人消費力的緊迫性日益增大。不同於去年，中國政府現在幾乎沒法指望出口繁榮，領導人已誓言把擴大內需擺在首要位置。

北京大學經濟學教授姚洋向《彭博》表示，中國的政策今年勢將有「相當多」的調整。他提醒道，這些措施可能還不夠有魄力。

「我首先擔心的是財政刺激力度不夠，特別是考慮到地方政府債務的話，」他說。「其次是如果中美談不妥，美國政府可能會提高關稅。這樣我們就會陷入一場針鋒相對的戰爭。那將非常糟糕。」

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

料赤字上升至4%

鑒於美國的關稅措施可能會阻礙出口引擎運轉，中國今年想要保持同樣的經濟增速，將需要增加財政支出。包括野村控股陸挺在內的分析師預計，在2024年成長了近6%之後，中國的出口將逐漸陷入停滯。這意味著政府將得自己加大投資並鼓勵企業和家庭支出，來彌補這一缺口。衡量今年刺激力度的一個關鍵指標將是政府赤字的提高幅度。

根據接受彭博調查的經濟學家的預測中值，當局今年將把官方預算赤字目標從2024年的佔國內生產毛額(GDP) 3%上調至佔4%左右。其顯示，廣義赤字規模將達到12萬億元左右。

這應該足以實現5%左右的GDP增速 —— 大多數分析師估計中國需要增加3萬億-4萬億元的廣義赤字。

接受彭博調查的經濟學家設想的一攬子計畫，將包括2萬億元新的特別國債額度（是去年的兩倍）以及最高4萬億元的新地方政府專項債。這些估計不包括用於償還隱性債務的借款。