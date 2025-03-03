新濠天地《水舞間》5月重開 將以全新面貌揭幕

疫情過後，旅遊業持續復蘇，新濠博亞（美：MLCO）亦宣布，位於新濠天地《水舞間》，暫別數年，即將於今年5月，以全新面貌揭幕，再與觀眾見面。新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍表示，《水舞間》是其心血結晶，作品匯演耗資超過20億元人民幣，以水為主題的水上匯演創作出獨一無二的地標級娛樂項目，期待繼續為澳門推動嶄新和優質旅遊業發展。



新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍表示，《水舞間》是其心血結晶，期待重啟匯演後繼續為澳門推動嶄新和優質旅遊業發展。

新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍表示，《水舞間》是其心血結晶，期待重啟匯演後繼續為澳門推動嶄新和優質旅遊業發展。

《水舞間》為新濠博亞旗下非博彩項目重頭之作，匯演招募超過30多個國家、近300名的表演者與幕後人員，自2010年9月首次發佈後，已公演4000場。何猷龍指，重塑構思後的水上匯演將於5月以全新面貌揭幕，新濠非常期待與亞洲乃至全球的遊客分享《水舞間》這個一生必看的水上匯演，深信《水舞間》這部史無前例的鉅作，將成為全球娛樂的典範。

重新回歸的《水舞間》由Peparini Studios藝術總監Giuliano Peparini重新構思，結合雜技、舞蹈、特技與戲劇表演，增強表演的視覺衝擊力與沉浸感。Peparini指，《水舞間》延續原有的精彩內涵，同時以更貼合當下藝術語境的敘事形式登場。《水舞間》故事情節圍繞浪漫愛情，在水上世界中展開。

Peparini Studios藝術總監Giuliano Peparini表示，《水舞間》將延續原有的精彩內涵，同時增強表演的視覺衝擊力與沉浸感。

《水舞間》重要演員於新聞發布會中特地身著演出服飾，呈現一場發布會限定的走秀表演。

劇場特別為《水舞間》度身訂造，擁有270度環形劇院、前沿科技水池舞台、水壓升降台、高空跳台等。劇院最高的跳台高達25米高，為配合高空跳水，舞台下更設有達9米深的潛水池，過往演員一躍而下引起在場觀眾驚心動魄的效果。

除此之外，Peparini Studios團隊於發布會更特別安排了劇院後台的幕後導賞。全套劇情擁有多達300套服裝，230雙鞋，以及80頂假髮，並採用逾35萬元澳門幣的施華洛世奇水晶打造分頭飾及道具。演員服裝大部份由劇組親自打造，近合每個角色劇情需要。劇組指，為配合演員下水的需求，大部份服裝和鞋的製造物料均是防水的，盡量讓演員以舒適的狀態下表演。

新濠天地《水舞間》將於今年5月回歸揭幕，門票將於3月10日開售。