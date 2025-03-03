AlipayHK推AI智能助理　DeepSeek嵌入搜索功能

AlipayHK宣布，推出「AlipayHK AI智能助理」，並將DeepSeek嵌入搜索功能。

同時，AlipayHK將於年內加速布局AI應用生態，陸續推出多項AI服務，打造覆蓋大灣區生活的「AI Super App」。AI服務將涵蓋港人大灣區生活場景，提升體驗與安全。

即日﹙3日﹚起，用戶只需於AlipayHK首頁上方的搜尋欄點選AI智能助理，就可以使用智能聯網檢索功能。無論查詢產品資訊、獲取新聞資料，抑或尋求生活建議，AI助理都可以輕鬆應付，實現「點指」智能生活。

AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，香港在大灣區發展中的獨特地位，有助於本地金融科技企業博採衆長，實現世界級突破。今年內，AlipayHK將繼續結合螞蟻國際的技術，把AI融入全面生活規劃和服務，讓市民亦能盡享AI普惠的便利。

AlipayHK又稱，今次除了將 AI全面融入市民的日常生活之外，自24年起已於賬戶安全、客戶服務、身分認證及智能營銷等範疇應用多項尖端 AI技術，包括 GPT-4o、Gemini同多款國際大模型等，顯著提升安全及營運效率。