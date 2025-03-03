會展預告明年辦科技盛事LEAP East　首次中東以外地方舉行

本港力推金融科技發展，會展業亦全力配合。香港會展管理公司董事總經理梅李玉霞今日﹙3日﹚出席傳媒午宴時透露，約兩個星期前在會展中心圓滿結束的全球最大型、首次在美國以外舉行的加密貨幣及第三代互聯網（Web3）活動「Consensus Hong Kong 2025」，有約1萬位來自102國家及地區的加密貨幣、區塊鏈同Web3專業人士參與，而當中7,500位係來自香港以外地方，而主辦機構估計這批高端過夜消費商務訪客為香港帶來2.75億港元的經濟效益。

李玉霞預告，今年8月會展將有「Bitcoin Asia 2025香港比特幣大會」，為第一次在會展中心舉行，「會展中心唔單只吸引到金融科技展覽，其實新興科技行業都好樂意同我哋合作。另一個第一次係中東首屈一指嘅商貿科技展覽LEAP嘅主辦機構，已經落實明年7月喺會展中心舉辦一個新展覽LEAP East。係第一次喺中東以外地方舉辦。可見會展中心嘅盛事，真係一浪接一浪，不斷為香港帶嚟更多嘅國際商務訪客，同創造更大嘅『會展經濟效益』。」

她又指，一直以來，其團隊緊貼全球經濟商貿走勢，睇準金融科技、加密貨幣及第三代互聯網等新興行業的發展，為香港爭取更多有潛質的新展覽同會議、吸引更多買家同訪客，為香港會展業增值，更為推動新興產業發展出力。

她補充，2024年在會展中心舉辦的活動足足有812項，單單是展覽就有122個，「檔期排得密密麻麻，吸引到唔少海外同本地參展商，買家同訪客，可以話『會展天天有盛事，盛事天天在會展』。」

李玉霞又指，會展業務是「放射型經濟」，不只推動國際同本地商貿，好多周邊行業都會受惠，為香港經濟作出貢獻。