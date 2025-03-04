美股｜道指收市挫649點　納指瀉2.64%　Nvidia插水近9%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重申3月4日對墨西哥、加拿大徵關稅，並將於4月2日對農產品加徵關稅等措施。加上台積電(TSMC）宣布將在美國投資高達1,000億美元興建晶片廠，對AI晶片Nvidia造成衝擊，美股周一（3月3日）先升後跌，至尾段更進一步擴大。



道指最多曾跌921點，至收市跌649點；納指曾瀉3.3%，至收市仍跌2.64%。Nvidia最多曾跌10.1%，至收市跌8.81%，每股收報113.92美元，為跌幅最大道指成份股。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

中概股指數收跌2.98% 恒指夜期低水96點

道指收市報43,191.24 點，跌649.67點或1.48%；納指收報18,350.19點，跌497.09點或 2.64%；標普500指數收報5,849.72點，跌104.78點或1.76%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.98%。其中，阿里巴巴跌1.27%。

恒指夜市期指收報22,910點，跌51點，較恒指收市23,006點，低水96點，成交18,848張。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Tesla挫2.84% Amazon及跌3.42%

大型股普遍下跌，Tesla雖獲摩根士丹利（Morgan Stanley）重新評為美國汽車產業股票的「首選」，股價仍跌2.84%。Alphabet 和 Amazon 分別跌1.92%及3.42%，微軟跌2.14%、蘋果亦跌1.58%。

除Nvidia股價下挫，其他晶片股如博通（Broadcom）和AMD，分別跌6.05% 和 1.63%。Intel股價跌4.17%，有報道指該公司正與Nvidia及博通進行製造測試。另外，晶片設計公司Arm亦跌8.04%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

美元指數重上107 現貨金跌逾1% 油價漲逾2%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，刺激美元上揚。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四（2月27日）在匯市尾市報107.24 ，升0.78%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報149.77 ，升0.52%。

油價造好。紐約原油期貨每桶收報70.35美元，升1.73美元或2.52%；倫敦布蘭特期油每桶收報74.04美元，升1.51美元或2.08%。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報2,875.69美元，跌1.39%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新跌至82,902.41美元。