滙豐︰啟德卓越理財中心及分行正式開幕

滙豐宣布，位於啟德體育園啟德零售館2的卓越理財中心及分行現已開業。該分行除了服務區內居民及體育園區訪客，亦將透過不同的體育、文化及娛樂主題推廣活動連結客戶，體現滙豐支持推動香港文化體育及盛事發展的承諾。

滙豐稱，其是啟德體育園獨家卓越創始合作夥伴，加上國泰/滙豐香港國際七人欖球賽將於今年3月28至30日首次移師啟德體育園舉行，該行特意在這間新分行加入以欖球為主題的期間限定特色裝置和遊戲，與大眾一同在這新地標迎接這項年度盛事。

滙豐補充，由即日起至2025年3月29日，合資格滙豐卓越理財客戶親臨該分行完成指定任務，便可參加夾公仔機遊戲，贏取包括國泰/滙豐香港國際七人欖球賽門票、M+入場券、周杰倫《嘉年華》2025香港站演唱會門票、滙豐160週年限定版禮品及購物禮券等，每日共派發160份獎品，先到先得，慶祝滙豐香港160週年及新分行開幕。

滙豐香港區財富管理及個人銀行分銷主管彭淑貞表示：「滙豐一直致力提升銀行服務及客戶體驗。這間佔地6,300平方呎的新分行除了提供更舒適的環境，其位處體育園區內的獨特位置亦帶來契機，讓我們有更大彈性在傳統銀行服務以外加入體育及文化元素，加強與客戶聯繫。再加上滙豐全天候的數碼及自助銀行服務，繼續全方位照顧客戶所需。」

除了欖球外，滙豐與啟德體育園的策略性合作計劃亦包括在啟德零售館興建全港第一個AirBadminton戶外羽毛球場。滙豐卓越理財客戶可在場地正式向公眾開放前，於今年3月專享率先體驗。