貿易戰｜中國商務部將10間美國企業　列入不可靠實體清單

中國商務部公布，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等相關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第2條、第8條和第10條等相關規定，決定將10家美國實體列入不可靠實體清單。



商務部將禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動，以及禁止在中國境內新增投資。

10家被列入不可靠實體清單的美國實體包括TCOM,Limited Partnership、Stick Rudder Enterprises LLC、Teledyne Brown Engineering,Inc.、Huntington Ingalls Industries Inc.、S3 AeroDefense、Cubic Corporation、TextOre、ACT1 Federal、Exovera、Planate Management Group。

禁止Illumina對華出口基因測序儀

中國商務部公告，爲維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定於2025年2月4日將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。現決定對該企業採取以下處理措施：禁止其向中國出口基因測序儀。

商務部指出，公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行，又指出公告自公佈之日起實施。

商務部指出，中方於2月4日依法決定將美國因美納公司列入不可靠實體清單。美國因美納公司違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。綜合考慮該公司違法情節等方面因素，不可靠實體清單工作機制依法作出禁止其向中國出口基因測序儀的決定。 中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法對極少數危害我國家安全的外國實體進行處理。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於爲守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

商務部又指出，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，爲維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將萊多斯公司等15家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：一、禁止向上述15家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。公告自公佈之日起正式實施。

15間遭納入出口管制清單的美國企業包括﹕Leidos﹑Gibbs&Cox, Inc.﹑ IP Video Market Info, Inc.﹑SourceMap, Inc.﹑Skydio, Inc.﹑Rapid Flight LLC﹑Red Six Solutions﹑Shield AI,iNC.﹑HacovAI﹑Neros Tecchnologies﹑Group W﹑Aerkomm Inc.﹑General Atomics Aeronautical Systems, Inc.﹑General Dynamics Land Systems﹑Aero Vironment。