長和開市飆15%！　天價沽港口業務　回籠現金等於市值

長和﹙0001﹚擬天價售和記港口80%權益，涉及中國以外資產，包括巴拿馬港口股權，料套現1482億元，相當於消息公布前集團市值。

受消息刺激，長和今早開市報44.4元，抽升14.87%，成交額只有1億元，市值升至1,701億元，惟PB仍為0.31倍。

長和昨晚發公告指出，與美資BlackRock領頭的財團就交易的初步基本條款達成原則性協議，涉出售Hutchison Port Holdings S.a.r.l.（HPHS）全部股份，及Hutchison Port Group Holdings Limited（HPGHL）全部股份，並預期交易將為集團帶來逾190億美元（約1482億港元）現金款項。

HPHS及HPGHL合共持有集團於和記港口集團的全部80%實際權益，和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司及聯營公司之權益，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產（出售資產）。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

沽出巴拿馬兩大港口

集團提到，和記港口出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。

集團出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國內地的港口。

另就BlackRock-TiL財團收購和記港口在Panama Ports Company, S.A.（PPC）之90%權益達成原則性協議，該公司擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。

陸法蘭︰交易是純商業性質

長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示，這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中集團收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合集團股東的最佳利益。在調整了少數股東權益以及和記港口償還長江和記的貸款後,預計此交易將為長江和記集團帶來超過 190 億美元的現金收入。

他稱，想強調這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。然而，必須指出的是，交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件,以及常規和一貫的完成程序、調整、條件,同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議,方告完成。