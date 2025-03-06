ATMXJ上揚及快手飆近16% 長和再升1成 領恒生指數全日勁升775點
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】人大會議於周三（5日）開幕，中央政府定立今年經濟增長目標約5%左右，帶動港股勁升逾600點。同日美股受到美國推遲對加拿大及墨西哥部份產品加徵關稅日期刺激，三大指數均高收，其中道指升近500點兼重上43000點。亞太區股市方面，日本股市於今日（6日）早段升逾百點。商品市場方面，於亞洲交易時段油價升0.3%，金價未見有明顯變化。匯市方面，美元兌日圓升0.24%。
【16:30】
港股高收，恒指收市報24369點，升775點，國指升307點，報8938點，科指升310點，報6068點，成交額3,771億元。
科技股表現突出，快手（1024）升15.7%﹑阿里（9988）升8.4%﹑騰訊（0700）升7.6%﹑小米（1810）升1.3%﹑京東（9618）升8.4%﹑百度（9888）升4.2%﹑美團（1810）升5.1%。
長和系再次獲投資者追捧，長和（0001）升9.4%﹑長實（1113）升2%﹑長建（1038）升0.3%。
金融股方面，滙豐（0005）升1%﹑友邦（1299）升4.5%﹑港交所（0388）升5.2%。
內房股亦獲投資者追捧，中海外（0688）升4.8%﹑潤地（1109）升4%﹑碧桂園（2007）升5.2%。
物管股方面，華潤萬象（1209）升5.9%﹑中海物業（2669）升2.3%。
【15:25】內地股市高收
內地股市高收，上証指數收市報3381點，升39點，深成指數收市報10898點，升189點，滬深300指數收市報3956點，升53點，創業板指數收市報2234點，升44點。
港股方面，恒指升幅擴大至逾700點，最新報24331點，升737點。
【13:35】港股最新報649點
港股維持逾600點升幅，最新報24243點，升649點，成交額2,503億元。
快手（1024）升16%，為目前表現最佳藍籌。
【12:51】港股半日升逾600點
港股半日勁升逾600點，恒指中午收市報24216點，升622點，國指升248點，報8878點，科指升271點，報6029點，成交額為2,168億元。
科技股表現強勁，阿里（9988）升7.2%，報139.3元，騰訊（0700）升5.8%，報535元，美團（3690）升4.8%﹑小米（1810）升1.1%，快手（1024）升14%。
長和系再次成為投資者追捧對象，長和（0001）升11.7%，中午收市報52.6元，長實（1113）升2%﹑長建（1038）升0.4%。
汽車股方面，中升（0881）升9.3%。
金融股方面，港交所（0388）升4.3%﹑滙豐（0005）升0.6%﹑友邦（1299）升3.5%。
【10:05】港股升幅擴大至550點
港股升幅擴大至逾500點，最新報24144點，升550點。
長和（0001）延續上日升勢，最新報49.35元，升4.8%，兩日累升27.7%。
快手（1024）升8%。
【09:33】港股升幅擴至近500點
港股升幅在早段擴大兼重上24000點，恒指最新報24086點，升492點。
阿里（9988）升6.7%，報138.6元。
【09:25】高開392點
恒生指數高開392點，報23987點，國指高開172點，報8802點，科指最新報5919點，高開161點。
科技股方面，阿里（9988）高開6.2%﹑騰訊（0700）高開3.1%﹑美團（3690）高開1.9%﹑百度（9888）高開2.3%﹑小米（1810）高開2%。
消費股方面，海底撈（6862）高開0.7%﹑安踏（2020）高開不足0.1%﹑李寧（2331）高開2.1%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%﹑友邦（1299）高開1.6%﹑港交所（0388）高開2.5%。
汽車股方面，比亞迪（1211）高開3.2%﹑理想汽車（2015）高開0.5%﹑蔚來（9866）高開1.4%﹑小鵬（9868）高開4%。