兩會｜人行指年內擇機降準降息　財政部稱將發首批5000億特別國債

3月6日（周四）下午3時，全國人大在梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會，屆時國家發改委主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證監會主席吳清回答中外記者提問。



另外，全國政協十四屆三次會議亦在3月6日分別進行界別聯組會議及小組會議，討論政府工作報告，審議政協常委會工作報告，討論計劃報告、預算報告、代表法修訂草案。

三新經濟增加值佔GDP逾18%

國家發展改革委主任鄭柵潔表示，2024年中國新產業、新業態、新商業模式「三新」經濟增加值佔GDP比重進一步提高，超過18%。高技術製造業增加價值上升8.9%，較規上工業增加值上升加快3.1百分點。另外，她亦指，傳統產業轉型升級顯著加快，民營經濟的活力與動力不斷增強。民營經濟出口去年佔64.7%，上升1.4個百分點；製造業民間投資、基礎建設民間投資分別上升10.8%、5.8%。

鄭柵潔表示，今年實現約5%的經濟增長預期目標充滿信心。至於提振消費專案行動方案將盡快公布實施。

今年赤字率約4%

財政部部長藍佛安表示，更積極的財政政策體現了宏觀調控針對性和前瞻性，可以理解為「持續用力、更加給力」。當中，今年赤字率為約4%，赤字規模達5.66萬億元人民幣，比去年增加1.6人民幣。赤字規模均為近年最高，逆週期調節力道將進一步加大。他亦指今年將發行首批特別國債5,000億元人民幣，以支持國營大型商業銀行，補充核心一級資本。

人民銀行行長潘功勝表示，自去年以來貨幣政策逆週期調節效果比較明顯，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場情況，擇機降準降息，目前存款準備金率還有下行空間。他又指，人行將實施適度寬鬆的貨幣政策。在架構上，加大對重點策略領域和弱點予以支持，進一步擴大科技創新和技術改造再貸款規模。