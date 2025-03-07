全球電商浪潮背後的商機　極兔速遞去年收入突破百億美元

跨境電子商務的發展為物流業帶來前所未有的機遇。有研究顯示，預計到2027年，本港線上消費者數量將高達660萬，用戶滲透率則覆蓋人口超過88%。同時，每個包裹背後的快遞物流公司業務亦水漲船高，正處行業上升周期。當中，快遞運營商極兔速遞（1519）2024年財務數據表現突出，收入按年增加15.9%至102.6億美元，所有盈利指標全面轉正，經調整利潤達到2億美元，較2023年虧損4.3億美元大幅好轉，純利錄得1.1億美元。全年業績亮眼，加上極兔剛於2月份獲MSCI中國指數納入成份股，有望帶動令股份獲外資青睞。



印尼發跡 拓展中國

極兔速遞是一間在2015年創辦於印尼的物流公司，正好趕上東南亞電商崛起的浪潮。極兔的創始人李傑，原是中國手機品牌OPPO印尼業務的開拓者。他創辦極兔的初心，是留意到當時印尼的本土快遞公司未能滿足OPPO手機業務的急速增長，令他決心自建一隊更有效率的物流隊伍。憑藉在中國豐富的營商經驗，極兔首推「7X24小時無休」的服務，率先在印尼做免費攬件，吸引大量對價格敏感的客戶。其後，極兔更成功抓住東南亞機遇，擴大合作夥伴，高峰時，極兔一度承運電商平台Shopee（蝦皮） 及Lazada超過一半的包裹。

極兔晉身成東南亞物流業「一哥」，自2020年起一直維持冠軍地位。

短短數年間，極兔晉身成東南亞物流業「一哥」，自2020年起連續五年維持市佔率冠軍地位，在2024年，公司在東南亞處理的包裹量為45.6億件，按年增長40.8%。根據弗若斯特沙利文的數據，按2024年包裹量計，公司為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為28.6%，對比2023年提升3.2個百分點，可見其在東南亞的龍頭地位進一步鞏固。

借鑒東南亞物流業務成功經驗，極兔速遞迅速拓展中國，顛覆了當時看似已經有穩定格局的快遞市場，目前其在中國的市場份額直逼老行尊。

極兔在中國市場，受惠電商平台的巨額單量突圍。

極兔受惠電商平台的巨額單量突圍，成功在呈現「內捲」的中國快遞市場取得增長。2024年在中國處理的包裹量按年增長29.1%至198億件，在中國的市場佔有率提升至11.3%，主要得益於與現有電商平台的合作深化，以及擴展與其他電商平台的合作關係；加上服務質量及品牌形象的提升，也增強了公司整體的獲客能力。

擴全球網絡覆蓋 拓中國下沉市場

面對競爭激烈的市場環境，極兔速遞採取了多元化措施來保持市場份額並尋求新的增長點，當中包括提高自動化水平，鼓勵及協助網絡合作夥伴在網點進行自動化設備的投入，做到單價收入增長，壓縮單價成本，提升盈利能力。2024年在公司和網絡合作夥伴的共同推動下，公司在東南亞、中國及新市場分別有51、226及2套轉運中心自動化分揀設備，按年新增了16、27及2套。

2024年在公司和網絡合作夥伴的共同推動下，公司在東南亞、中國及新市場分別有51、226及2套轉運中心自動化分揀設備。

此外，在中國，極兔速遞加深快遞網絡的鄉村覆蓋，持續拓展下沉市場，把握鄉村市場龐大的潛在購買力。公司也與多個電商平台合作，承運針對偏遠地區的集運業務，打破過往偏遠地區「不包郵」的電商難題。

紮根亞洲 佈局國際

在複雜多變的世界經貿格局下，跨境電商企業將經歷新一輪倉庫經營模式的轉變，極兔看好跨境電商平台的半托管（B2B2C）、本對本（Local-to-Local）電商業務新趨勢，將把握時勢，與時俱進，打造新模式的物流服務，貼合電商客戶的新需求。與此同時，公司與Shein、Temu、TikTok等國際化跨境電商保持緊密合作，並深化與當地本土電商平台（例如中東的Noon、沙特的Salla等）的合作，一定程度地抵消新市場政策變化對跨境電商的不利影響。在2024年，極兔新市場收入達到5.8億美元，按年增長76.1%，主要得益於集團在當地包裹量的高速增長，以及不斷提高的網絡承載能力。

展望未來，極兔速遞放眼國際。憑藉在中國、印尼等東南亞市場的豐富往績，將成功經驗複製至海外市場，相信公司在中東、拉丁美洲和北非等新市場未來的發展亦值得期待，長遠可捕捉全球規模最大及發展最快的新興快遞市場機遇。